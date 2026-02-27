Bogdan Bogdanović konačno dobio šansu: Trener Lu ga se kasno sjetio

Bogdan Bogdanović konačno je dobio šansu i pokazao šta sve može u porazu Klipersa od Minesote.
Bogdan Bogdanović konačno je dobio šansu da igra za Kliperse. Trener Tajron Lu ga je uglavnom držao "zakucanog" za klupu, a sada mu je dao 17 minuta i u porazu od Minesote (94:88) je pružio dobru partiju - 8 poena, 6 skokova i 4 asistencije.
S obzirom na to da ne dobija priliku i da je u posljednjih 10 mečeva igrao samo protiv Klivlenda i to u ubjedljivom porazu, jasno je da mu nedostaje takmičarski ritam. Možda ova utakmica bude ta u kojoj će trener shvatiti da bi mogao više da ga koristi. Meč je riješio nevjerovatni Entoni Edvards (31, 5as) koji je dao trojku preko dvojice čuvara za pobjedu. Za Kliperse nije igrao povrijeđeni Kavaj Lenard.
Bogi for three!!pic.twitter.com/2p6GjCGXW4— LA Clippers (@LAClippers)February 27, 2026
Nikola Jović nije bio u sastavu Majamija u porazu od Filadelfije (124:117), dok je Tristan Vukčević u porazu Vašingtona od Atlante (126:96) dao 11 poena, uz 3 skoka i dvije asistencije za 17 minuta.
Luka Dončić je bio nadomak tripl-dabla (41p, 8sk, 8as), ali su Lejkersi izgubili od Finiksa (113:110).
Rezultati:
- Indijana - Šarlot 109:133
- Filadelfija - Majami 124:117
- Atlanta - Vašington 126:96
- Bruklin - San Antonio 110:126
- Orlando - Hjuston 108:113
- Čikago - Portland 112:121
- Dalas - Sakramento 121:130
- Finiks - LA Lekjers 113:110
- Juta - Nju Orleans 118:129
- LA Klipers - Minesota 88:94
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!