Kecmanović prošao u polufinale, sudija mu dao poen za pobjedu: Šokantna završnica meča, nije čak ni slavio

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Miomir Kecmanović prošao je u polufinale turnira u Akapulku, a meč je obilježila završnica koja se zaista rijetko viđa u tenisu, sudija je dao poen Srbinu za pobjedu.

Miomir Kecmanović u polufinalu turnira u Akapulku Izvor: Printscreen/X/Tennis TV

Miomir Kecmanović igraće u polufinalu turnira u Akapulku. Poslije Saše Zvereva uspio je da sruši i Terensa Atmana i da nastavi put ka tituli u Meksiku - 6:3, 6:3. Meč je, međutim, obilježila šokantna završnica i poen za pobjedu koji mu je dodijelio sudija.

Kecmanović je vodio sa 6:3, 5:3 i servirao za pobjedu. Imao je meč loptu, a u momentu kada je srpski igrač bio spreman da servira, francuski teniser je odlučio da ode po peškir, tačnije tražio je da mu skupljačica loptica doda peškir. Sudija je u tom momentu reagovao, prvo ga je opomenuo da je Kecmanović spreman za servis. On na to nije reagovao i onda je odlučio da ga kazni.

"Prekoračenje vremena, kazneni poen za gospodina Atmana. Gem, set i meč za gospodina Kecmanovića", izgovorio je sudija i izazvao negodovanje navijača koji su mu zviždali.

Niko nije mogao da vjeruje kakvu odluku je sudija donio. Ne zato što je uradio nešto pogrešno, jer je bilo očigledno da je Atmana upozoravao i tokom meča i da mu je dao već jednu opomenu, već zbog činjenice da je to uradio na meč lopti što zaista nismo viđali da se dešava u tenisu.

Bilo kako bilo, Kecmanović je u polufinalu i tamo ga čeka Flavio Koboli (Italija). Biće to njihov drugi meč, a prvi je dobio srpski igrač u Napulju 2022. godine. U drugom polufinalu sastaju se Fransis Tijafo (SAD) i Valentin Vašero (Monako).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Miomir Kecmanović Tenis

