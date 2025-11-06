Miomir Kecmanović eliminisan u Atini, ostao samo Novak Đoković

Miomir Kecmanović nije uspio da prođe u polufinale turnira u Atini pošto je izgubio od Sebastijana Korde. Od izvještača MONDA iz Atine Nemanje Stanojčića.

Miomir Kecmanović završio je takmičenje u Atini, a ujedno i sezonu. U četvrtfinalu je izgubio lako i ubjedljivo od Sebastijana Korde (Amerika) - 6:3, 6:2.

Ponovo je Miša loše ušao u meč, posebno je bio vidljiv nedostatak energije. Korda je to pretvorio u brz brejk, poveo sa 3:0 i do kraja seta se nije suočio ni sa jednom brejk loptom. Rutinski je došao do vođstva u setovima.

Drugi set počeo je brejkom Sebastijana, poveo je sa 2:0, a onda je Miša imao šansu da se u potpunosti vrati u meč. Imao je tri brejk lopte, nijednu nije uspio da iskoristi i da izjednači. Poslije tog gema potpuno je pao, pretrpio još jedan brejk i izgubio meč.

Njegov poraz ujedno znači i da je u Atini od srpskih predstavnika ostao samo Novak Đoković koji će od 17 časova po srpskom vremenu (18h po lokalnom), igrati protiv Nuna Boržeša (Portugal) za mjesto u polufinalu.

Kraj sezone i meč Partizana

Poraz od Korde ujedno znači i da je ova sezona za Kecmanovića završena. Sada će malo da se odmori, pa da krene sa pripremama za novu sezonu sa trenerom Viktorom Troickim. Svjestan je i sam da ima dosta stvari na kojima mora da radi i koje će da popravi.

Takođe, Miša neće odmah spakovati kofere, pošto je najavio da planira da gleda meč Olimpijakosa i Partizana u Pireju u petak. Ideja je da tamo ode sa Novakom Đokovićem.

