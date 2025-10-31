Novak Đoković saznao put do titule u Atini

Novak Đoković saznao je ko mu stoji na putu do titule na turniru u Atini, naknadno se prijavio Lorenco Museti. Igraju još i Vavrinka, Kecmanović, Đere...

Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Novak Đoković saznao je ko mu stoji na putu do titule u Atini. Slobodan je u prvom kolu, ali mu je jedan igrač malo zakomplikovao put ka trofeju. U pitanju je Lorenco Museti koji se naknadno prijavio i biće drugi nosilac. Upao je na turnir poslije silnih otkaza, pošto su se povukli igrači poput Stefanosa Cicipasa, Jiržija Lehečke, Jakuba Menšika...

Novaka u osmini finala čeka bolji iz duela Alehandra Tabila i Adama Voltona. U četvrtfinalu mogao bi da igra i sa Laslom Đereom koji prije toga mora da savlada kvalifikana, a onda je moguć i duel sa Markom Đironom. Protivnik u polufinalu najboljem igraču svih vremena mogao bi da bude Rajli Opelka, a tu su još i Brendon Nakašima, Fabijan Marožan, Pedro Martinez...

U drugom dijelu žrijeba je najveći favorit upravo Museti, a derbi kola je duel Stena Vavrinke i Botika van de Zandšulpa. Upravo će bolji iz tog meča da ide na Italijana u osmini finala. Rival Miomira Kecmanovića je Kamil Majčeržak.

"Igrači koji nisu mogli da dođu su se javili, izvinili su se zbog toga. Nadam se da ćemo moći da ih vidimo neki drugi put na turniru. Ali, imamo ovdje neke sjajne tenisere i očekujem zanimljive mečeve", rekao je Đorđe Đoković koji je direktor turnira.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:17 Novak Đoković u transu u Areni Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)