logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković saznao put do titule u Atini

Novak Đoković saznao put do titule u Atini

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković saznao je ko mu stoji na putu do titule na turniru u Atini, naknadno se prijavio Lorenco Museti. Igraju još i Vavrinka, Kecmanović, Đere...

novak djokovic zreb u atini Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Novak Đoković saznao je ko mu stoji na putu do titule u Atini. Slobodan je u prvom kolu, ali mu je jedan igrač malo zakomplikovao put ka trofeju. U pitanju je Lorenco Museti koji se naknadno prijavio i biće drugi nosilac. Upao je na turnir poslije silnih otkaza, pošto su se povukli igrači poput Stefanosa Cicipasa, Jiržija Lehečke, Jakuba Menšika...

Novaka u osmini finala čeka bolji iz duela Alehandra Tabila i Adama Voltona. U četvrtfinalu mogao bi da igra i sa Laslom Đereom koji prije toga mora da savlada kvalifikana, a onda je moguć i duel sa Markom Đironom. Protivnik u polufinalu najboljem igraču svih vremena mogao bi da bude Rajli Opelka, a tu su još i Brendon Nakašima, Fabijan Marožan, Pedro Martinez...

U drugom dijelu žrijeba je najveći favorit upravo Museti, a derbi kola je duel Stena Vavrinke i Botika van de Zandšulpa. Upravo će bolji iz tog meča da ide na Italijana u osmini finala. Rival Miomira Kecmanovića je Kamil Majčeržak.

"Igrači koji nisu mogli da dođu su se javili, izvinili su se zbog toga. Nadam se da ćemo moći da ih vidimo neki drugi put na turniru. Ali, imamo ovdje neke sjajne tenisere i očekujem zanimljive mečeve", rekao je Đorđe Đoković koji je direktor turnira.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:17
Novak Đoković u transu u Areni
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Atina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC