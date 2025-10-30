Grci otkazali Novakov meč iz bezbjednosnih razloga!

Novak Đoković nije nastupio na revijalnom meču u Atini.

Izvor: Luo Chen / Xinhua News / Profimedia

Otkazan je revijalni meč Novaka Đokovića i Stefanosa Cicipasa u Atini, u dvorani Zapeion u centru Atine. Portal "Sport 24" naveo je da je tako odlučeno zbog bezbjednosnih problema, bez navođenja o čemu se radi.

Bio je plan da veliki rivali i nekadašnji finalisti Rolan Garosa i Australijan opena tim duelom najave predstojeći "Helenik Čempionšip ATO 250" u Atini, ali se to ipak neće dogoditi.

Održavanjem tog Đokovićevog turnira, koji je prethodnih godina održavan u Beogradu i Banjaluci, Atina će dočekati ATP Tur takmičenje poslije čak 31 godine.

Turnir će biti odigran u dvorani Panatinaikosa od nedjelje, 2. novembra, pa do subote, 8. novembra. Radi promocije tog događaja postojao je plan da se Đoković i Cicipas pojave na mini-terenu i da održe zabavni teniski program sa publikom, ali se od toga ipak odustalo.

