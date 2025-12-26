logo
Čitaoci reporteri

Kameron Pejn za 5 minuta kupio Grobare: Sipao trojke i krao lopte, bolje nije mogao da počne

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Kameronu Pejnu je trebalo pet minuta na terenu da u dresu Partizana pokaže sav svoj napadački, ali i defanzivni talenat. Sa tri trojke i bez promašaja iz igre otvorio je meč sa Makabijem.

Kameron Pejn odličan početak u Partizanu Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Partizan je doveo Kamerona Pejna direktno iz NBA lige i nije ništa čekao sa njim Đoan Penjarojam, odmah ga je stavio u prvu postavu. Nakon što je na dodavanju za Vanju Marinkovića izgubio loptu u drugom napadu na meču, uspio je da se upiše američki plejmejker.

Već u drugom minutu utakmice pokazao je i defanzivne i ofanzivne kvalitete. Trebalo je iz auta da dobije loptu Klark, ali mu se prikrao Pejn i ukrao mu loptu. Uspio je da se izvuče iz nezgodne situacije dugačkim pasom za Dilana Osetkovskog. 

Centar Partizana je prihvatio tu loptu, a kada je vidio da se otvorio američki plejmejker u uglu terena uslijedio je pas. Pogledajte kako je potom Kameron Pejn upisao prve poene u dresu Partizana:

Pogledajte

00:16
Kameron Pejn prvi poeni u Partizanu
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Već u četvrtom minutu Kameron Pejn dobio je loptu na trojci i ponovo probao šut. Dao je trojku i prva dva šuta je poentirao, a onda je u narednom napadu uspio da asistira za Dilana Osetkovskog pa je morao trener Makabija na 19:12 za crno-bijele da traži tajmaut. 

Poslije tajmauta je upisao i treću trojku i za pet minuta je uspio da kupi navijače Partizana svojom kvalitetnom i požrtvovanom igrom doskorašnji NBA igrač. 

Tagovi

KK Partizan Evroliga Makabi Tel Aviv Kameron Pejn

