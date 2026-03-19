Strepili na Marakani, pa izbacili najbolji tim Lige Evrope!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Fudbaleri Selte iz Viga postali su prijatno iznenađenje Lige Evrope.

Selta pobijedila Lion i ušla u četvrtfinale Lige Evrope Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Selte iz Viga strepili su prije nekoliko nedjelja u Beogradu, na stadionu "Rajko Mitić", na meču ligaške faze Lige Evrope. Tada su Marku Arnautoviću zbog ofsajda poništena dva gola u prvih 18 minuta, a igrači Crvene zvezde djelimično i zbog toga nisu uspjeli da stignu do pobjede. Kada su Zvezda i Selta podijelili bodove, crveno-bijeli su poslati na Lil, a Selta je preko PAOK-a stigla do Liona.

Za razliku od srpskog tima koji nije mogao da eliminiše francuskog predstavnika i plasira se u osminu finala, Selta iz Viga je počela da niže pobjede! Prvo su eliminisali grčkog predstavnika, a zatim i Olimpik iz Liona - tim koji je bio najbolji u ligaškom dijelu takmičenja!

Nakon 1:1 u Španiji, Selta je došla do pobjede u gostima (2:0), gde joj je posao bio značajno olakšan zbog dva crvena kartona francuskog kluba. Prvo je u 19. minutu meča isključen Musa Nijakate, a zatim je u šestom minutu nadoknade drugi žuti karton dobio Nikolas Taljafiko. Selta je oba gola postigla između ta dva događaja - Rueda je bio precizan u 61. minutu, a Jutgla u drugom minutu nadoknade.

Parovi četvrtfinala u Ligi Evrope:

  • Braga - Panatinaikos/Betis
  • Frajburg - Selta Vigo
  • Štutgart/Porto - Notingem Forest/Mitjiland
  • Bolonja/Roma - Lil/Aston Vila

