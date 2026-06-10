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"Zmajevi" trenirali u Kanadi: Ivan Šunjić je potpuno spreman

"Zmajevi" trenirali u Kanadi: Ivan Šunjić je potpuno spreman

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine su u Torontu odradili još jedan trening u sklopu priprema za nastup na FIFA Svjetskom prvenstvu.

"Zmajevi" trenirali u Kanadi: Ivan Šunjić je potpuno spreman Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Izabranici Sergeja Barbareza su ponovo trenirali u Torontu, a dobra vijest je povratak Ivana Šunjića, koji je odradio kompletan trening s ekipom, za razliku od Edina Džeke i Harisa Tabakovića, koje je stručni štab odlučio da poštedi.

Uoči treninga medijima su se obratili defanzivac Nikola Katić i golman Nikola Vasilj.

"Već smo dugo ovdje, adaptirali smo se na vremensku razliku. Pripremamo se u odličnim uslovima i drago nam je što smo ovdje. Ne razmišljamo dokle ćemo dogurati na Svjetskom prvenstvu, najvažniji nam je današnji trening i tako idemo do utakmice sa Kanadom. Zasluženo smo tu i imamo obavezu da se kvalitetno spremimo i budemo najbolji kad dođu utakmice", rekao je Katić, a prenio zvanični sajt Fudbalskog saveza BiH.

Golman "zmajeva" Nikola Vasilj je istakao da je trebalo vremena igračima da se priviknu na vremensku razliku.

"Poslije tolikog puta nije se bilo lako priviknuti na vremensku razliku. Trebalo nam je nekoliko dana da se adaptiramo, a i utakmica u Sent Luisu sa Panamom je pokazala da vrijeme nije baš jednostavno. Međutim, sad smo se već privikli. Pred nama je meč sa Kanadom kojoj će nedostajati (Alfonso) Dejvis, ali oni su ekipa koja ima šta da pokaže. Imaju kvalitetan tim", dodao je Vasilj.

Pred meč u petak uveče protiv selekcije domaćina, "zmajevi" će odraditi još jedan trening u Torontu.

(MONDO)

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zmajevi Ivan Šunjić Mundijal 2026

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