Hrvatska ima najružniji dres na Mundijalu, kod "zmajeva" solidan ali zbog brenda izgleda kao sklonište za životinje

Američki magazin "Atletik", jedan od najuglednijih sportskih medija na svijetu, uoči početka Mundijala je objavio listu svih dresova učesnika.

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Bosnjakovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Pomenuti medij, odnosno novinar Nik Miler je rangirao svih 48 dresova reprezentacija koje će učestvovati na Svjetskom prvenstvu, a najružniji je dres Hrvatske, koji je na posljednjem 48. mjestu, prenio je N1.

"Ah. Hmmm. Ne. Može se razumjeti iskušenje da se poigrate s već etabliranim dizajnom, ali igranje s kultnim hrvatskim kockicama pravi je hod po žici i, nažalost, Najk je s ovim dresom pao s te žice. Za početak, kvadrati su premali, a to je i prije nego što dođete do onog glupog bijelog dijela po sredini. Izgleda kao da je neko pokušao urediti dres na mobilnom telefonu, napola ga obojio u bijelo i onda mu je dosadilo. Ne", naveo je "Atletik".

Drugi najlošije ocijenjeni dres ima selekcija Kanade, jedan od domaćina Mundijala, SAD su na 26. mjestu, dok je Meksiko, treći domaćin turnira, zauzeo 17. mjesto.

Izvor: Samir Jordamovic / AFP / Profimedia

Bosna i Hercegovina je uzela 31. mjesto, odnosno ima 17. najgori dres od 48 ekipa.

"Kelme nije brend koji nužno povezujete s elegantnim dizajnom, nego više s dresovima nešto jeftinijeg izgleda kod španskih klubova srednje klase. Ali ovaj je prilično dobar: žuta je jako lijepa kontrastna boja uz dublju plavu, a ovdje su je upotrijebili suptilno, na isprekidanim tankim prugama s prednje strane te na ovratniku i rubovima rukava. Ali kod svakog Kelmeova dresa postoji osnovni problem, a to je njihov logo: stvarno je riječ o šapi, koja je, prema njihovu korporativnom brendiranju, više od simbola - ona je stav, ali na kraju sve što proizvedu izgleda kao promotivna majica skloništa za kućne ljubimce".

(MONDO)