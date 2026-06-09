"Zmajevima" protiv Kanade sudi arbitar koji je isključio 10 igrača na jednoj utakmici!

Za duel sa Kanadom delegiran je Argentinac Fakundo Teljo, kojem je meč iz 2022. godine obilježio karijeru.
Fudbalska reprezentacija BiH započeće nastup na Mundijalu utakmicom protiv Kanade, jednog od domaćina predstojećeg prvenstva svijeta. Ovaj meč igra se u petak u Torontu, u 21.00 čas po našem vremenu (15.00 po lokalnom), a Svjetska fudbalska federacija odredila je glavnog arbitra za ovaj susret.
Riječ je o Argentinu Fakundu Telju (1982.), koji je na listi FIFA sudija od 2019. godine. Na Mundijalu u Kataru prije četiri godine dijelio je pravdu na tri meča (Švajcarska – Kamerun i Južna Koreja – Portugal u grupnoj fazi te Maroko – Portugal u četvrtfinalu), a našao se na terenu i tokom prvenstva Evrope igranog prije dvije godine. Tada je kao glavni sudija odradio dva meča (Turska – Gruzija i Škotska – Mađarska).
Ipak, meč koji mu je obilježio karijeru odnosi se na domaće takmičenje. Naime, 2022. godine tokom finala argentinskog Superkupa između Boke Juniors i Rasinga, Teljo je isključio čak 10 igrača!?
Do incidenta na ovom susretu došlo je u 117. minutu nakon što je igrač Racinga Karlos "Čarli" Alkaraz postigao pobjednički gol. Pretjerano i produženo slavlje pogotka direktno ispred navijača Boke razbjesnilo je protivničke fudbalere. Došlo je do opšteg meteža, guranja, pa čak i fizičkih sukoba na terenu.
Kako bi smirio nerede i kaznio nesportsko ponašanje, Teljo je podijelio ukupno 10 crvenih kartona (sedam igračima Boke i tri fudbalerima Rasinga).
(mondo.ba, D. Šutvić)
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