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"Zmajevima" protiv Kanade sudi arbitar koji je isključio 10 igrača na jednoj utakmici!

"Zmajevima" protiv Kanade sudi arbitar koji je isključio 10 igrača na jednoj utakmici!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Za duel sa Kanadom delegiran je Argentinac Fakundo Teljo, kojem je meč iz 2022. godine obilježio karijeru.

Na utakmici BiH Kanada sudi sudija koji je isključio 10 igrača Izvor: Rodrigo BUENDIA / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH započeće nastup na Mundijalu utakmicom protiv Kanade, jednog od domaćina predstojećeg prvenstva svijeta. Ovaj meč igra se u petak u Torontu, u 21.00 čas po našem vremenu (15.00 po lokalnom), a Svjetska fudbalska federacija odredila je glavnog arbitra za ovaj susret.

Riječ je o Argentinu Fakundu Telju (1982.), koji je na listi FIFA sudija od 2019. godine. Na Mundijalu u Kataru prije četiri godine dijelio je pravdu na tri meča (Švajcarska – Kamerun i Južna Koreja – Portugal u grupnoj fazi te Maroko – Portugal u četvrtfinalu), a našao se na terenu i tokom prvenstva Evrope igranog prije dvije godine. Tada je kao glavni sudija odradio dva meča (Turska – Gruzija i Škotska – Mađarska).

Ipak, meč koji mu je obilježio karijeru odnosi se na domaće takmičenje. Naime, 2022. godine tokom finala argentinskog Superkupa između Boke Juniors i Rasinga, Teljo je isključio čak 10 igrača!?

Do incidenta na ovom susretu došlo je u 117. minutu nakon što je igrač Racinga Karlos "Čarli" Alkaraz postigao pobjednički gol. Pretjerano i produženo slavlje pogotka direktno ispred navijača Boke razbjesnilo je protivničke fudbalere. Došlo je do opšteg meteža, guranja, pa čak i fizičkih sukoba na terenu.

Kako bi smirio nerede i kaznio nesportsko ponašanje, Teljo je podijelio ukupno 10 crvenih kartona (sedam igračima Boke i tri fudbalerima Rasinga).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal BiH zmajevi Kanada

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