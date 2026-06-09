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"Kada strancu kažete da ste iz Santosa, prvo što kažu je - Pele"

"Kada strancu kažete da ste iz Santosa, prvo što kažu je - Pele"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Svjetsko prvenstvo se približava, a slika jednog od najprepoznatljivijih brazilskih fudbalera živi u Santosu, nekadašnjem domu Edsona Arantesa do Nasimenta, daleko poznatijeg kao Pele.

"Kada strancu kažete da ste iz Santosa, prvo što kažu je - Pele" Izvor: Shutterstock

Turisti poput Marija Alvaresa, 67-godišnjeg penzionera iz Meksika, hrle u Santos da vide bilo šta što povezuje ovaj brazilski lučki grad sa njim.

Naslijeđe fudbalske legende je svuda - u živopisnim muralima uličnog umetnika Eduarda Kobre, među suvenirima njegovog voljenog kluba, pa čak i na posterima zalijepljenim na banderama.

"Njegovo naslijeđe je fundamentalno. Njegov život će uvijek biti primjer koji treba slijediti. Trenutno imamo Kristijana Ronalda... ali mu nedostaje nešto što je Pele imao, a to je skromnost. On je zaista bio genije", rekao je Alvares, a prenijele agencije.

Pele, koji je preminuo 2022. u 82. godini, igrao je za Santos veći dio svoje karijere, od 1956. do 1974. godine. Sa reprezentacijom Brazila je tri puta bio svjetski prvak, 1958, 1962. i 1970. godine.

Izvor: Shutterstock

Grad Santos je takođe i dom Peleovog muzeja, gdje navijači mogu da saznaju više o njegovom životu i vide suvenire, uključujući dresove i trofeje.

"Kada strancu kažete da ste iz Santosa, prvo što kažu je - Pele. Zato mi u muzeju imamo veliku odgovornost da nosimo ime Pelea i grada Santosa. Nakon njegove smrti imamo i veću i težu misiju, a to je da njegovo naslijeđe održimo aktivnim i živim", rekao je direktor muzeja Paulo Monteiro.

Mnogi od više od 400.000 stanovnika Santosa nikada nisu imali priliku da vide Pelea u akciji, ali žele da naslijeđe i dalje živi.

Među njima je i vlasnik bara Anderson Albino.

"Kao vlasnici lokalnih preduzeća, vidimo Koliko medija iz inostranstva dolazi ovdje i kako to privlači ogroman broj posjetilaca. Za nas iz grada, privilegija je što je Pele igrao za Santos", rekao je Albino.

(MONDO, agencije)

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