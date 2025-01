Gvardiola nabrojao 6 najvećih fudbalera u istoriji: Jedan ga kritikovao da je dosadan, evo čije ime vrišti u svlačionici

Pep Gvardiola odao priznanje šestorici fudbalskih velikana.

Za mnoge najveći fudbalski trener u istoriji Pep Gvardiola poznat je kao veliki ljubitelj sporta u cjelini, a naravno, odmalena za zagriženog fudbalera. Imao je i ima mnogo znanja, a imao je i mnogo sreće, da pohađajući Barseloninu akademiju "La Masiji" naleti na tako uticajne velikane poput Dijega Maradone i Johana Krojfa, da iz prve ruke ili posredno sluša priče o njima, a potom i da u istom klubu radi i sa igračem koji je za njega "broj 1" bez premca, Lionelom Mesijem.

Pročitajte koju šestoricu igrača Pep Gvardiola vidi kao najveće ikad.

Leo Mesi (37)

Mesi i Gvardiola sarađivali su na početku Pepove trenerske karijere i osvojili dva puta Ligu šampiona, udarivši najčvršće temelje jednom od najvećih timova u istoriji fudbala.

"Svako ima mišljenje, ali niko ne može da sumnja da je Mesi tu, uz najveće svih vremena. Rekao sam to mnogo puta. Teško je shvatiti da igrač može da nastupa tako i da se tako takmiči i uradi sve što je Mesi uradio u posljednjih 15-20 godina. Ljudi koji su gledali Pelea, Di Stefana, Maradonu, koga sam i ja gledao. Oni mogu da kažu da su im to najbolji igrači i da pristupe tome sentimentalno. Sa druge strane, Mesi je i bez osvajanja svjetskog prvenstva uradio dovoljno da mi mišljenje ne zavisi od toga, ali naravno da je njemu to kruna karijere."

Jednom prilikom Gvardiola je igračima u svlačionici Sitija ipak mnogo konkretnije pričao o Leu, vrišteći na njih: "Znate zašto je Mesi najbolji igrač koga sam vidio u životu? Jer je takmičar, jer je životinja. Mesi doda loptu i napada, napada, on 'namiriše' gol!"

Za njega nikad neće biti dileme.

"Uvijek sam govorio da kada dodjeljuju Zlatnu loptu moraju da imaju dvije kategorije, jednu za Mesija, a drugu za ostale. I najgora Mesijeva sezona je najbolja u poređenju sa svim ostalima", kazao je Gvardiola.

Kristijano Ronaldo (39)

Naravno da i o Kristijanu Ronaldu ima veliko mišljenje.

"Lionela Mesija niko ne može da pobijedi. Samo Kristijano, Kristijano je bio čudovište, a 'otac' tog čudovišta je Mesi. Obojica su uradili nešto nevjerovatno u posljednjih 20 godina. Možda su u toj eri i Ćavi i Inijesta zaslužili 'Zlatnu loptu'. Zato mislim da je time što je Rodri dobio Zlatnu loptu i španski fudbal dobio priznanje koje je zaslužio", kazao je Gvardiola o svom nekadašnjem rivalu.

Pele (1940-2022)

Brazilac Pele, za mnoge najveći svih vremena, imaće zauvijek samo poštovanje i ništa drugo od Gvardiole.

"Fudbal je fudbal zahvaljujući takvim ljudima, igračima. Mislim da je i Nejmar rekao - prije Pelea je 'desetka' bila samo broj, a poslije njega je postala nešto posebno. Svaki vrhunski igrač želi da nosi taj broj. To što je Pele uradio za fudbal će zauvijek ostati upamćeno. On nije samo osvojio svjetsko prvenstvo tri puta, bilo je to sve novo kada se on pojavio. Ja se nisam ni rodio kada je on igrao, ali igrao je kao u dobrom filmu."

"Kada sam bio u Barseloninoj akademiji, imali smo fizioterapeuta koji je bio zaljubljen u Brazil i Pelea. I kada sam imao devet ili 10 godina, počeo sam da gledam neke snimke, a sada shvatam da je bio tako snažan i mogao je da uradi sve. Takvi igrači, da igraju danas, adaptirali bi se ritmu i trčanju. Pele bi mogao da igra u svakoj generaciji", rekao je Gvardiola

Dijego Maradona (1960-2020)

Spletom okolnosti za malo ga je "promašio" u Barseloni kao dijete, ali gledao ga je sa tribina i divio mu se.

"Pročitao sam skoro jedan transparent u Argentini, na kojem je pisalo: 'Maradona, nije bitno šta si uradio sa svojim životom, bitno je šta si uradio za naše živote'. Donio je mnogo radosti i učinio fudbal boljim. To što je uradio za Napoli i za Argentinu 1986. godine je nešto nevjerovatno."

"Kada sam bio još dječak, odlazio sam sa ocem da gledam Barselonu i Maradona je bio nevjerovatan.

Nažalost, imao je veliku povredu i kada sam stigao u akademiju, otišao je u Napoli. Njegov uticaj na svjetski fudbal, na ljubav za ovom igrom, na radost koju ona donosi... Nisam bio sa njim u svlačionici, ali svi koji su bili govorili su o njegovoj velikodušnosti i o tome kako ih je naučio da učiine fudbal boljim. Na terenu je bio jedinstven, bio je igrač koji se dogodi jednom u generaciji."

Johan Krojf (1947-2016)

Kao i uvijek, Gvardiola je biranim riječima govorio o Johanu Krojfu, fudbaleru i treneru koji je na njega ostavio ogroman uticaj. Sedamdesetih je sa Ajaksom postao prvak Evrope i počeo da mijenja fudbal pod vođstvom Rinusa Mihelsa, a potom je Špancima u Barseloni pokazao kako da igraju. Gvradiola je jedan od njegovih najboljih učenika.

"Nakon što je trenirao Ajaks, došao je u Barselonu. Bio je to veliki klub, ali nije imao određenu, specifičnu fudbalsku kulturu. Imali smo jednog argentinskog trenera koji bi igrao na argentinski način, onda bi nas Nijemac trenirao njemački... A, onda je stigao Johan i rekao je: 'Momci, od sada igramo na ovaj način'. Kada sam bio tamo, mogli ste da vidite da sedmogodišnjaci treniraju po istim principima kao i prvi tim. Johan Krojf stvorio je nešto ni iz čega i morate da imate mnogo harizme i karaktera da biste to uradili."

"Kada sam imao 18 godina, Johan Krojf je bio dio svakog našeg treninga i naravno da je bio mnogo bolji od nas. Nije samo sjedio, već je volio da igra uz nas, 'ševu' ili fudbal na treningu. Bio je to njegov 'masterklas' na svakom treningu, u svakoj njegovoj analizi, da li smo igrali dobro ili ne. Bilo je to kao da odlazite svakodnevno na fakultet... Vikao je na mene 'Kontroliši loptu lijevom nogom, lijevom!', jer sam na početku koristio samo desnu. Natjerao me je da koristim obje noge. Čak i sada to koristim sa svojim igračima. Imao je takvu viziju da sam ga i kada sam postao trener često zvao."

"U fudbalskom smislu, on je bio moj otac. Bio je Bog za mene. Bio je nešto jedinstvo. Uticaj njegove vizije na mene je tako veliki, da i dalje taj uticaj čini 80 odsto mog pogleda na fudbal... Bio je jedinstven i bez njega ne bih bio ovdje. Znam zasigurno da je tako i da sam zbog toga što sam radio sa njim danas menadžer Mančester sitija, a prethodno sam bio Bajerna i Barselona."

Franc Bekenbauer (1945-2024)

Iako je u vrijeme Gvardiolinog trenerskog mandata u Bajernu, veliki "Kajzer" Franc Bekenbauer znao da kritikuje Pepov stil kao "dosadan", Španac je biranim riječima govorio o najvećem njemačkom fudbaleru.

Bekenbauer je bio igrač koji je napravio revoluciju u tumačenju uloge centralnog defanzivca u ekipi i svrstava ga među asove koji su zadužili fudbal i učinili ga najvećom sporednom stvari na svijetu.

"Franc je klupska legenda i imam ogromno poštovanje za njegovo mišljenje. Uvijek ga prihvatam, kao što znam da dajem sve od sebe, kao što sam davao i u Barseloni", rekao je Španac tada.

I nijedan razgovor o najvećim igračima svih vremena za njega ne može bez Bekenbauera.

"Argentinci bi rekli da su najveći Di Stefano, Maradona ili Mesi. Ja ću uvijek reći Mesi, jer sam radio sa njim, ali shvatam da neki biraju druge igrače. Pele, Maradona, Krojf, Mesi, Bekenbauer, Kristijano Ronaldo... To su igrači koji će trajati zauvijek, biće vječni. Uradili smo tako velike stvari i radili su ih godinama. Napravili su od našeg posla ono što je danas i vidjeli smo da jedno svjetsko prvenstvo i jedan tim može da promijeni sve u jednoj zemlji za milione ljudi", smatra Pep Gvardiola.