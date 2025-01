"Dao mi ga je jedan doktor iz Srbije, evo čemu služi": Đoković pokazao misteriozni predmet od kog se ne razdvaja

Novak Đoković pokazao je od kojih predmeta se nikad ne razdvaja!

Novak Đoković predstavio je u intervjuu za magazin "Dži-Kju" ("GQ") predmete koje uvijek nosi sa sobom. Počev od teniske opreme i svog reketa, patika, pa do ličnih detalja poput ogrlica, narukvica, brojanica, knjiga od kojih se nikad ne razdvaja...

Za početak - teniski reket.

"Hed je moj sponzor, mnogo godina je već tako i od kada sam bio veoma, veoma mlad igrao sam sa njihovim modelima. Vjerovatno od 14-15 godina igrao sam sa narandžastim reketom sa srebrnim ramom, imao je takav Andre Agasi. Dobio sam sada reket koji je napravljen prošle godine sa polu-sintetitičkim žicama. Moje žice stoje veoma zategnuto, u kilogramima 28, 27 i po kilograma. Mislim da imaš više kontrole nad lopticom kada su žice zategnute."

Tu je i porodična fotografija.

"Naša porodična slika od prošle godine, grupni zagrljaj, moja supruga i djeca su mi najvažnije osobe u životu. Kada sam osvojio Vimbldon ostvario sam san koji sam sanjao od sedme godine, onda sam počeo da postavljam nove ciljeve, da sanjam nove snove i srećan sam što sa suprugom mogu da doživim to da me djeca vide kako osvajam trofeje u ovom sportu, posebno zlatnu medalju na Olimpijskim igrama. To je nešto zaista posebno."

Novak se ne razdvaja ni od zlatne olimpijske medalje.

"Zaista je posebna, uvijek je nosim sa sobom"

"Zlatna olimpijska medalja? Zaista je posebna, ima u sebi dijelove Ajfelovog tornja. Prava je stvar i teška je. Iz svog petog pokušaja osvojio sam zlatnu medalju, sa 37 godina, bez izgubljenog seta kroz čitav turnir, odigrao sam jedan od najboljih turnira u karijeri. Bio sam spreman emotivno, mentalno, fizički posebno. Igrao sam sa Nadalom u drugoj rundi i naravno da Nadal nije bio u svojoj prepoznatljivoj formi, ali igrao sam sjajan tenis, u finalu sam pobijedio Alkaraza , igrao je i on svoj najbolji tenis... Bio je to težak cilj, ali evo i mjesecima kasnije nosim ovu medalju sa sobom uvijek."

Sat

"Ovo je ograničena serija 'Big Beng Uniko Novak Đoković'. Drag mi je sat, jer sam sa Hublo timom radio na njemu, koristili su se reciklirani materijali teniskih reketa koje sam koristio, više od 20. Reciklirane 'Lakost' majice koje sam nosio u mečevima, bili su različite boje i osnov toga je korišćen da bi bio stvoren ovaj lagani sat. Volim i logo, koji je bio moj logo već 15 godina. Tu je i teniski rezultat, detalji koji simbolišu tenisku lopticu..."

Posebna jakna sa natpisom "Sofija"

"Ima zlatni potpis, koji mislim da simboliše zlatnu medalju. To je posveta tom uspjehu. Na jakni piše 'Sofija', glavni grad Bugarske, jer sam ga posebno nosio za egzibiciju protiv Grigora Dimitrova, a na leđima je silueta bekhenda dok klizam, mog zaštitnog udarca. To mi je omiljena silueta, ima efekat poput one Džordanove kada zakucava."

Knjige od kojih se Novak ne razdvaja

"Pravoslavni molitvenik" jedna je od najbitnijih koje uvijek imam uz sebe. Kada se probudim ili kada idem na spavanje ili u toku dana... Čitam je i čovjek sam vjere. Veoma mi je važna. Molitva ima ogromnu moć."

"Knjiga 'Budite oslonac svojoj deci' je prevedena na srpski, doktora Gordona Njufilda i doktora Gabora Matea, dvojice veoma dragih ljudi Fondacije Novak Đoković. Knjiga je o roditeljstvu, o privrženosti, o emocionalnim izazovima kroz koje djeca prolaze. I ja sam otac mladoj djeci i svakodnevno se suočavam sa izazovima da budem emocionalno balansiran, da ne pretjerujem naglo na to šta djeca govore i rade, pokušavam da naučim da imam pravi balans i da im budem dostupan."

"Posljednja knjiga koju sam ponio je 'Miran dah, miran um', to je knjiga o značaju svjesnog disanja, jer me mnogi pitaju kako je najbolje doći u tu zonu u kojoj se vrijeme zaustavlja. To nije jedna tajna, već kao individue morate da razumijete svoj karakter, okruženje, kako se nosite svakodnevno, da li imate zdrave ili nezdrave navike, morate da holistički pristupite i da vidite koja je formula. Što više trenirate svjesno disanje, lakše će vam postati da dođete u određena stanja koja su vam potrebna u određenim vremenima, mislim da je ova knjiga briljantna za to."

Novakove patike

"Ovo su moje patike, sa potpisom. Bilo je potrebno tri godine da napravimo ovu patiku, promijenili smo tri modela u saradnji sa Asiksom, koji je bio uvijek izvrstan, uvijek pokušava da mi pomogne da nađem način da se bolje osjećam, krećem bolje, da se bolje zaustavljam... Teniske patike su najvažniji detalj tenisera i sa tim ne smijete da se šalite. Mora da bude perfektna patika. Pogledajte ove kružiće na đonu, oni nisu tu slučajno. Tu su i dva simbola - ovaj golub simbolizuje slobodu i mir i konekciju sa najvećim umom ikad, Nikolom Teslom. Ovaj drugi simbol je Reiki simbol 'Čo Ku Rei", simboliše da je sva sila univerzuma tu, ovdje i sada."

Brojanice, narukvice sa srpskim detaljima

"Imam različite narukvice, ovo je pravoslavna hrišćanska brojanica, sa Bogorodicom u centru. Neke narukvice su napravila moja djeca, vidite da ova ima srpsku zastavu u sebi. Moja djeca, a pogotovo moj sin voli narukvice. Ima različite kutije kod kuće, prošlog ljeta ih je prodavao na plaži. Tu je i brojanica hotela čiji sam globalni ambasador. Dobio sam je kao poklon i divna je. Imam ih gomilu i biram onu koju želim da nosim u određenom trenutku i daje mi snagu."

Energetski disk

"Teško mi je da objasnim ovaj, to je energetski disk, stvara elektromagnetno polje oko sebe. Kada ga stavite na određeni dio svog tijela, poput stomaka kada imate stomačne probleme, a ja ih imam često kada sam nervozan, pod stresom zbog meča... Onda počinje da ubrzava metaboličke procese, smanjuje upale određenih dijelova tijela. Doktor u Srbiji koga poznajem, koji je i inženjer, stvorio je ovaj disk i nosim ga uvijek sa sobom, kada letim, kada mi je potreban. Ne bi trebalo predugo držati uz tijelo, nekih 20-30 minuta. Radi posao", objasnio je Novak.

"Sila"

"Suplement koji sam počeo da radim sa svojim partnerom Markom Stilitanom. Ishrana je bila integralni dio moje karijere i života, to je moja strast. U ruci mi je sada magnezijum, na koji sam veoma ponosan, jer je kompletna formula, ima u sebi pet različitih magnezijuma i može da vam pomogne sa organizovanjem sna, da imate dublji san, što svi želimo... Tu je i najbolja hidrataciona formula, namijenjena za sve ljude, ne samo za sportiste."

Ogrlica sa posebnim značenjem

"Dvije ogrlice nosim uvijek sa sobom. Na jednoj je krst, veza sa pravoslavnim hrišćanstvom, veoma mi je važan i igram mečeve sa njim. Ovaj drugi mi malo smeta, skinuću ga sada da pokažem šta ima u sebi, to je simbolična veza tenisa, mojih putovanja, a kada otvorite ogrlicu unutra imate slike moje supruge, djece, mojih ljubimaca... Svaki dan poljubim ovu ogrlicu i poljubim slike članova svoje porodice. Umijem da je izgubim kada se pakujem, ali nekako je uvijek pronađem."