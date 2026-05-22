Ogromna statua Pelea otkrivena pred Mundijal u meksičkoj Gvadalahari

Velika statua fudbalske legende Pelea "La Kanarinja" umjetnika Alehandra Velaska otkrivena je u četvrtak u meksičkom gradu Gvadalahari, kako bi se obilježila njegova dostignuća sa brazilskom reprezentacijom.

Izvor: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Pele, koji je preminuo 2022. godine u 82. godini, osvojio je jednu od svoje tri titule svjetskog prvaka upravo u Meksiku, na Svjetskom prvenstvu 1970.

"Ovo je veliki poklon stanovnicima Haliska i svim posjetiocima - ova monumentalna figura velikog igrača koji je ovdje igrao i postigao sjajan gol", rekao je Pablo Lemus, guverner zapadne meksičke savezne države Halisko, u kojoj se nalazi Gvadalahara.

"Pele je volio Gvadalaharu, a brazilska reprezentacija se zaljubila u nju jer joj je meksička publika 1970. godine pružila sve".

Statua visoka 9,5 metara nalazi se na javnom trgu zvanom Plaza Brazil, ispred stadiona "Halisko", koji je bio domaćin utakmica Svjetskih prvenstava 1970. i 1986. godine.

Na putu ka tituli 1970, Brazil je na ovom stadionu odigrao mečeve prvog kruga, četvrtfinala i polufinala, prije nego što je u finalu na stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju savladao Italiju.

O Brasil de 70 em 4K. pic.twitter.com/kwkDx9oHxe — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico)May 16, 2026

"Ljudi koji dođu na stadion 'Halisko' sada će se zaustaviti da se fotografišu. Ova statua će postati orijentir, posebno jer je riječ o ovakvoj fudbalskoj zvijezdi kao što je Pele", dodao je Lemus.

"To je veliki poklon povodom Mundijala".

Izvor: Profimedia

Na Svjetskom prvenstvu predstojećeg ljeta, Gvadalahara će biti domaćin četiri utakmice:

Južna Koreja - Češka, 12. juna

Meksiko - Južna Koreja, 18. juna

Kolumbija - Kongo, 23. juna

Urugvaj - Španija, 26. juna

⭐⚽Guadalajara rindió homenaje al histórico futbolista Pelé develando una imponente escultura. La obra de bronce luce desde hoy instalada en el estacionamiento del Estadio Jalisco.pic.twitter.com/qgvrDXkpHo — Heraldo Radio Guadalajara (@heraldoradioGDL)May 21, 2026

(MONDO)