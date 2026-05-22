Nikola Jokić će igrati za Srbiju: Dušan Alimpijević obradovao naciju, ali ima i loše vijesti

Selektor Srbije Dušan Alimpijević očekuje trostrukog MVP-ja NBA lige u timu za kvalifikacije.

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević će imati na raspolaganju najboljeg srpskog košarkaša Nikolu Jokića u predstojećim kvalifikacionim prozorima za Svjetsko prvenstvo u julu i avgustu.

Alimpijević je to potvrdio u intervjuu za "Mozzartsport", dok je nastup kapitena "orlova" Bogdana Bogdanovića za sada neizvjestan.

"Nikola Jokić bi trebalo da bude na oba prozora u julu i avgustu", kaže za Mozzart Sport, selektor Srbije koji je trenutno u Atini na Fajnal Foru Evrolige. Srbija igra 2. jula protiv Švajcarske, a potom u 5. u Beogradu protiv Bosne i Hercegovine.

On je od peuzimanja selektorske palice od Svetislava Pešića u stalnom kontaktu sa Nikolom Jokićem i, ukoliko ne dođe do nekih nepredviđenih promjena, na raspolaganju će imati najboljeg centra planete.

"Ništa nije bilo sporno od prvog momenta, to je čovjek sa kojim sam ja u kontaktu od prvog momenta otkako sam sjeo na selektorsku pozciju. Komunikacija sa tim čovjekom se odvija na najjednostavnijem i najlakšem mogućem nivou, on zaista živi za reprezentaciju, iako to možda to nekima u nekim trenucima nije djelovalo, on je čovjek koji je veoma ushićen za reprezentaciju. To je čovjek koji je zvao saigrače i zahvaljivao im se na borbi u prethodnim prozorima. Očekujemo, ukoliko bude išlo ovim tokom i po planu, naravno mi ne znamo šta sve može da se desi do 22. juna, ali u ime Boga, zdravlja, očekujemo ga."

Kakva je situacija sa Bogdanom Bogdanovićem? "Sa Bogdanom je drugačije. On ima svoju situaciju koju rješava sa matičnim klubom, ima određenih manjih zdravstvenih problema koji se rješavaju. Mogu reći da je izvjesno da će preskočiti julski, ali biće tu sa timom na avgustovskom prozoru", dodao je Dušan Alimpijević.

Jokić je ove sezone ranije zavšio obaveze u NBA ligi, pošto je Denver eliminisan u prvoj rundi plej-ofa od Minesote, pa će Nikola još jedno ljeto posvetiti reprezentaciji.