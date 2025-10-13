Pešić pitao Jokića za savjet prije Eurobasketa: Zbog ovoga je najbolji igrač na planeti

Bivši selektor Srbije Svetislav Pešić otvoreno je govorio o dešavanjima na Eurobasketu na kome "orlovi" nisu uspjeli da opravdaju ulogu favorita.

Doskorašnji selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić osvrnuo se na neuspjeh na minulom Eurobasketu gostujući na španskom radiju esRadio u emisiji "Tirando a Fallar". Iskusnom stručnjaku je istekao ugovor krajem septembra, a na njegovo mjesto je stigao Dušan Alimpijević. Pešić je otvoreno govorio o problemima sa kojim se susreo njegov tim, a poseban dio izlaganja je posvetio najboljem centru na svijetu Nikoli Jokiću.

Pešić kaže da su očekivanja bila prevelika zbog trostrukog MVP-ja Nikole Jokića, ali da je povreda kapitena Bogdana Bogdanovića sve poremetila. Pored povreda i raznih pehova, veliki faktor je predstavljao i raspored.

"Vjerovatno je neuspeh za vas i srpske navijače. Za mene, razočaranje. Bilo je veoma tužno, ne samo zbog poraza od Finske, već i zato što nismo imali dovoljno vremena. Ne mislim da je to bio neuspjeh", rekao je Pešić i dodao:

"Ljudi kažu da je to zato što su bila velika očekivanja. Imamo jednog od najboljih u istoriji, poput Nikole Jokića, a kada imate njega, automatski mislite da morate da pobijedite, ali to nije slučaj. Jedan igrač sam po sebi ne čini tim. Nikola Jokić je najbolji timski igrač koga sam trenirao u karijeri, a trenirao sam mnoge. On je definitivno najbolji timski igrač, tokom utakmice, prije, posle, na treningu, van terena… On je neko ko razumije značenje reči odgovornost. Igrači su ono što motiviše trenera, a ako imate Jokića, motivisani ste i vi. Razgovarao sam sa njim tokom putovanja na Kipar, dok sam se pripremao za Evropsko prvenstvo: Pitao sam ga šta misli o nekim temama. Rekao mi je da igrači znaju moju filozofiju, da tu nema problema, ali da je odbrani potrebno poboljšanje i da bi trebalo da se u nju integrišu neki novi igrači, da nam je potrebno vrijeme da evoluiramo."

Koji problem je imao Nikola Jokić?

Odbrana reprezentacije Srbije je bila veliki problem na Eurobasketu, ali je Jokić imao više poteškoća u napadu nego što to ima u NBA ligi. Pešić je objasnio i zašto...

"Nikola se poboljšao u svakom aspektu svoje igre. Ako pogledate četiri ili pet godina unazad i vidite njegovu posljednju sezonu sa Denverom, možete vidjeti njegov napredak i u defanzivnoj i u ofanzivnoj tranziciji. Za njega odbrana nije problem. Sigurno svi mogu više da urade u odbrani, i on to može, ali za njega je napad teži zbog FIBA pravila, jer nema razmaka. Zato mu je i lakše da se brani. Sigurno uvijek može bolje da se brani, ali njegov veliki problem je u napadu jer u NBA postoji nedozvoljena odbrana, a ovde ne, i zona je puna igrača, mnogo više protiv nekoga poput njega. Napad je za njega neugodniji."

Osvrnuo se Pešić na povredu Bogdana Bogdanovića koja je sve poremetila, ali tu nije bio kraj pehovima.

"Sigurno. Ako počnem da pričam o našim problemima... Svaki tim je imao problema na Eurobasketu, ali ako me pitate o mojim, reći ću vam: do utakmice protiv Portugala, kada se Bogdanović povrijedio, igrali smo veoma dobro: odlična košarka, odbrana, napad, sve. Protiv Portugala smo igrali u 21 čas, a sljedećeg dana u 17 časova protiv Letonije. Igrali smo protiv Portugala razmišljajući o pripremi za utakmicu sa Letonijom. Portugal je igrao impresivno... na svom nivou. Znao sam da ćemo ih pobijediti, jer imamo najveći talenat i vještinu, ali sam želio da se pripremim za utakmicu protiv Letonije, jer sljedećeg dana nije bilo vremena za to, a bila je to veoma važna utakmica: pobjeda je značila da ćemo biti prvi ili drugi", rekao je Pešić i dodao:

Svetislav Pešić

"Sljedećeg dana nam je rečeno da je otpao za cijeli turnir. Veliko razočaranje, ali morali smo da nastavimo. Svi igrači su dali više nego ranije i igrali smo veoma dobro protiv sjajne Letonije, veoma kompletnog tima. Naše misli su bile uz Bogdanovića, ali smo pobijedili. Stigli smo do utakmice protiv Turske i Avramović se povrijedio: Avramović nije Jokić niti Bodiroga, ali za nas je veoma važan jer je on čovjek koji pokreće odbranu. Onaj koji sve pokreće. Vukčević, rezervni krilni centar, se povrijedio. Gudurić je imao problem sa Ahilovim tetivom, i nismo znali da li može da igra, što je gotovo najgore za trenera – neznanje da li može ili ne može da igra. Jedan za drugim... Poslije utakmice protiv Letonije, Jokić i Jović su sljedećeg jutra imali temperaturu. Mnogo problema. Većina ljudi ne želi da shvati da nemamo više talenta od drugih. Naravno da imamo talenta, ali ne više od drugih timova. I kada se ovi problemi nagomilaju, koje želim da objasnim bez da zvuče kao izgovori... i pojavi se sjajan tim poput Finske... Finska nije bolja od Srbije: u seriji na tri ili pet pobjeda bismo pobijedili. Ali u jednoj utakmici, sve je moguće."

Prošlog ljeta su se srpski košarkaši vratili kući sa bronzanom olimpijskom medaljom, na šta je Pešić izuzetno ponosan. Kaže da je to bilo prvi put da je nacija bila zadovoljna medaljom koja nije zlatna.

"Nismo osvojili Olimpijske igre, ali smo osvojili medalju. A za mene je svaka medalja na Igrama kao zlatna medalja. Sa sportske tačke gledišta, osvajanje zlata je veoma teško jer Amerikanci uvijek daju sve od sebe. U polufinalu smo odigrali sjajan meč, praktično smo pobijedili, ali nismo imali dovoljno fizičke snage da završimo utakmicu. Mislim da je to prvi put u istoriji jugoslovenske ili srpske košarke da su svi navijači bili veoma srećni, a da nismo osvojili zlato. Ne mogu zaboraviti kada sam 2007. bio u Barseloni i Španija je izgubila zlatnu medalju u finalu Eurobasketa protiv Rusije, onim šutem Džej Ar Holdena... Naslovne strane španskih novina su prikazivale slike sa medaljom, svi su izgledali srećno. Ovo je nemoguće u Jugoslaviji! Ako ne osvojite zlato, svi su razočarani. Ali sa tom bronzom koju smo osvojili protiv Njemačke, svi Srbi su bili ponosni na tim."

