Svetislav Pešić više nije selektor Srbije: Poznat i njegov nasljednik?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Košarkaška reprezentacija Srbije od danas nema selektora pošto ugovor ističe Svetislavu Pešiću, a već se šuška ko bi mogao da ga naslijedi.

srbija dobija novog selektora umjesto pesica prvi kandidat alimpjevic Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije (KSS) potvrdiće danas odlazak Svetislava Pešića sa mjesta selektora, pošto mu upravo 30. septembra i ističe ugovor. I ranije se već pričalo o tome da Pešić neće ostati na klupi "orlova" poslije neuspjeha na Eurobasketu, međutim čekao se posljednji dan njegovog ugovora da bi se to i potvrdilo.

"Očigledno se nalazimo u nekom periodu kad nam ne ide, ali to je sport. Što se tiče ostavki, nema ih, Kari nije podnio ostavku, njemu se ugovor zaključuje sa 30. septembrom, kao što je i rečeno", rekao je nedavno predsjednik KSS Nebojša Čović koji je uz to takođe potvrdio da Pešić ne ostaje na funkciji, ali da će imati savjetodavnu ulogu ubuduće: "On je na raspolaganju i pomoći će u svemu što nas čeka", naglasio je on.

Ko će biti novi selektor Srbije?

Da li će KSS već danas imenovati novog selektora - to nije jasno rečeno. Kako je već istakao Nebojša Čović, KSS odavno radi na tome i ima potencijalne kandidate, a potrebno je pronaći novog selektora jer već u novembru kreću kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će biti izuzetno komplikovane.

Prvi kandidat za novog selektora je mladi Dušan Alimpijević, koji je nedavno potpisao novi ugovor sa Bešiktašom, ali nije i jedini koji figurira za klupu "orlova".

Tu su i Vlada Jovanović, Darko Rajaković, Zoran Lukić, Saša Obradović koji se i sam javio da kaže da je zainteresovan... Dakle, neko od njih bi trebalo i da preuzme "orlove", ako ne dođe do velikog obrta u pregovorima, što takođe ne bi bilo šokantno i iznenađujuće.

Anketa

Ko će biti selektor Srbije posle Pešića?

  • Dušan Alimpijević

    27.38% (23)

  • Saša Obradović

    45.24% (38)

  • Vlada Jovanović

    2.38% (2)

  • Darko Rajaković

    7.14% (6)

  • Zoran Lukić

    0% (0)

  • Nijedan od ponuđenih odgovora, neko drugi

    17.86% (15)

Ko će biti selektor Srbije posle Pešića?

Rezultati


BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:07
Svetislav Pešić napustio hotel
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Svetislav Pešić Dušan Alimpijević košarka Srbija

