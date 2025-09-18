logo
Svetislav Pešić postao član Kuće slavnih španske košarke

Svetislav Pešić postao član Kuće slavnih španske košarke

Autor Haris Krhalić
0

Priznanje za Svetislava Pešića.

Svetislav Pešić postao član Kuće slavnih španske košarke Izvor: diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić postao je član Kuće slavnih španske košarke, saopštio je danas Košarkaški savez Srbije (KSS).

Kuću slavnih španske košarke je 2019. godine osnovao Košarkaški savez Španije u saradnji sa listom AS, a Pešić je jedini trener u klasi 2025, koju čine i Rudi Fernandes, Đordi Viljakampa, Luci Paskua, Ana Belen Alvaro, Džo Arlauskas, sudija Santjago Fernandes i klubovi Huventud i Estudijantes.

"Svetislav Pešić je jedan od velikana evropskih trenerskih klupa. U Španiji je vodio Đironu, sa kojom je osvojio FIBA Kup Radivoja Koraća 1995. godine, Valensiju, a poseban trag ostavio je u Barseloni, sa kojom je osvojio dvije titule prvaka Španije, tri kupa i prvu Evroligu u istoriji kluba - 2003. godine", piše u saopštenju lista AS.

Predsjednik KSS-a Nebojša Čović čestitao je Pešiću na prijemu u Kuću slavnih, navevši da je njegov doprinos španskoj košarci "ogroman".

"Čestitam Svetislavu Pešiću na izuzetnom priznanju - prijemu u Kuću slavnih španske košarke. Ova vijest nije iznenađenje za sve nas koji znamo šta Pešić znači za evropsku i svjetsku košarku. Njegov doprinos španskoj košarci je ogroman - ne samo kroz trofeje koje je osvajao, već i kroz profesionalizam, znanje i autoritet koji je prenio na generacije igrača i trenera. Nažalost, često se naši ljudi mnogo više cijene u inostranstvu nego u Srbiji, ali vjerujem da i ovdje znaju da je Pešić vrhunski trener i lider", rekao je Čović.

Ceremonija predstavljanja novih članova Kuće slavnih španske košarke na programu je 16. oktobra u Ljeidi.

Kuća slavnih španske košarke sada ima ukupno 73 člana, a jedan od njih je i Božidar Maljković, koji je u Španiji bio trener Barselone, Unikahe, Real Madrida i Baskonije.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC