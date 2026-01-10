"Ljudi, imam još samo nekoliko dana života": Potresna objava bivšeg igrača Čelsija, ima samo 33 godine

Bivši fudbaler Čelsija Lamiš Musunda oglasio se na Instagramu i otkrio da ima samo još nekoliko dana života. Napisao je potresnu objavu na društvenim mrežama...

Izvor: Instagram/lamishamusonda

Lamiš Musonda ima samo 33 godine, nekad je nosio dres Čelsija, a sada je svijetu saopštio da ima još samo nekoliko dana života. Potresna objava nekadašnjeg fudbalera uzdrmala je svet sporta. Ima ozbiljne zdravstvene probleme i ne zna koliko mu je dana života ostalo...

"Shvatam da imam još samo nekoliko dana života. Shvatam takođe da sam imao mnogo ljudi koji su bili uz mene i zauvijek ću te uspomene cijeniti. Život je težak, ali je pogled lijep", počeo je Musonda potresnu ispovijest na svom Instagram nalogu.

Nije otkrio tačno od čega boluje, ali su njegove riječi srceparajuće bez ikakve sumnje.

"Dugo me nije bilo na društvenim mrežama, postoji razlog za to. Moram da se suočim sa činjenicama. Moje zdravlje je kritično i borim se da preživim. Vaša pomoć i molitve će mi mnogo pomoći u ovim teškim momentima. Moja porodica sa bori, ja neću odustati do posljednjeg daha. Imao sam tu sreću da vodim prelijep život i imam još mnogo toga da ponudim. Ima mnogo divnih ljudi kojima bih volio da se zahvalim uživo i to što neću imati priliku da to uradim me čini veoma tužnim", napisao je Musonda.

Iz Anderlehta je došao u omladinsku školu Čelsija, tu je proveo dvije godine, nije se nametnuo i otišao je u Mehelen. Poslije toga je igrao za Ljagosteru, Palamos i Mazembe. Bio je u mlađim selekcijama reprezentacije Belgije.

"Nisam savršeno ljudsko biće, niko nije. Želim da zahvalim fudbalu i školi, što su mi dali prave životne lekcije. Želim da me pamte kao nekoga ko je bio hvalisavac. Ne, želim da me pamte dobri ljudi koje sam upoznao na ovom putovanju, saigrače, učitelje, trenere, vozače autobusa. Zbog svih njih se borim, idem dan po dan", zaključio je Musonda koji na svom profilu drži fotografiju sa Lionelom Mesijem i naziva ga najboljim igračem ikada.

Da li vam je prezime poznato?

Mlađi brat Lamiša Musunde je Čarli koji je uspio da dođe do prvog tima Čelsija i da odigra sedam utakmica. Nije se nametnuo pa je odatle bio na pozajmici u Betisu, Seltiku i Viteseu, pa je otišao u Levante. Posljednji klub mu je bio Anortozis.

Njegov otac Čarls Musonda je bio reprezentativac Zambije i igrao je za Serkl Briž, Anderleht i Kotbus.

