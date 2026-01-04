logo
Šok za Mančester siti u nadoknadi: Čelsi u 90+4 osvojio veliki bod i udaljio Gvardiolin tim od titule

Šok za Mančester siti u nadoknadi: Čelsi u 90+4 osvojio veliki bod i udaljio Gvardiolin tim od titule

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Fudbaleri Mančester sitija i Čelsija remizirali su rezultatom 1:1 na "Etihadu" u meču 20. kola Premijer lige.

Čelsi Izvor: News Images / ddp USA / Profimedia

U derbiju 20. kola Premijer lige Mančester siti i Čelsi odigrali su bez pobjednika 1:1 (1:0), a gosti iz Londona do boda su stigli duboko u sudijskoj nadoknadi vremena.

U izostanku prvog trenera, šanse protiv Mančester sitija su, logično, bile vrlo male. Kalum Mekfarlan je imao vjerovatno najteži mogući zadatak - ostati neporažen na "Etihadu"

Čelsi je u Mančester doputovao u specifičnim okolnostima, bez prvog trenera na klupi, pa je privremeni strateg Kalum Mekfarlan imao izuzetno zahtjevan zadatak, da pokuša da ostane neporažen na jednom od najtežih gostovanja u ligi.

Mančester siti je tokom prvog poluvremena imao nešto više od igre, ali bez pravih šansi.

Ipak, inicijativa Sitija naplaćena je u 42. minutu, poslije velike greške Badijašila na sredini terena. Nakon izgubljene lopte, Rejnders je ostao sam i preciznim udarcem u bliži ugao savladao Roberta Sančesa za 1:0.

Ulazak Lijama Delapa donio je dodatnu čvrstinu i energiju u napad Čelsija, a nagrada za upornost stigla je u samom finišu. U četvrtom minutu nadoknade, Malo Gusto je uputio centaršut sa desne strane, lopta je prošla kroz cijeli peterac, a na drugoj stativi ju je dočekao Enco Fernandez i poslao u mrežu Đanluiđija Donarume za konačnih 1:1.

Remi na „Etihadu“ najviše je obradovao Arsenal, koji naredno kolo dočekuje sa šest bodova prednosti u odnosu na Mančester siti, dok su i "građani" i Čelsi propustili priliku da dodatno poprave svoj položaj na tabeli Premijer lige.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Premijer liga Mančester siti Čelsi

