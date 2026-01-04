"Nisam ovdje došao da budem trener": Haos na konferenciji Mančester junajteda, Ruben Amorim gubi konce

Ruben Amorim napustio konferenciju za novinare poslije još jednog kiksa Mančester junajteda.

Menadžer Mančester junajteda Ruben Amorim napustio je konferenciju za novinare poslije emotivnog obraćanja u kojem je rekao da nije došao da bude trener, već menadžer.

Očigledno nezadovoljan stanjem u klubu i svojim obavezama, a sve nakon još jednog lošeg rezultata (1:1 protiv Lidsa), Portugalac je povisio ton u razgovoru sa predstavnicima medija.

"Došao sam ovdje da budem menadžer Mančester junajteda, a ne da budem trener. To je jasno. Moje ime nije Tuhel, Konte ili Murinjo, ali sam menadžer Mančester junajteda. I biće ovako 18 mjeseci ili kada god uprava odluči da napravi promjenu. To je bila moja poenta i završiću ovdje. Neću da odustanem, nastaviću da radim svoj posao dok drugi tip ne dođe ovdje da me zamijeni", rekao je on.

Da li se osjeća sigurnim da može da vodi ovaj tim? Junajted je pobijedio samo jednom u posljednjih pet utakmica i trenutno je peti sa 31 bodom, 17 manje od lidera Arsenala.

U odgovoru na to pitanje "potkačio" je i legendarnog beka Mančester junajteda Gerija Nevila, koji je sada TV analitičar.

"Samo hoću da kažem da ću biti menadžer ovog tima, a ne samo trener. I hoću da budem jasan sa tim. I to će se završiti za 18 mjeseci i svi će nastaviti. To je moj posao. Ne da budem trener. Ako ljudi ne mogu da podnesu Gerija Nevila i kritikovanje svega, onda je potrebno da promijenimo klub. Ponavljam, došao sam ovdje da budem menadžer, a ne trener. I svaki sektor, skauting služba, sportski sektor, trebalo bi da rade svoj posao, a ja ću nastaviti svoj 18 mjeseci, a onda ćemo nastaviti dalje", kazao je Amorim i napustio konferenciju za novinare.

Ruben Amorim (40) preuzeo je Junajted u novembru 2024. i potpisao ugovor koji ga veže za klub do 2027. Pod njegovim vođstvom, Junajted je prošle sezone izgubio u finalu Lige Evrope protiv Totenhema i nije uspio da se kroz Premijer ligu kvalifikuje za evropsko takmičenje.