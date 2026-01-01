Bastijan Švajnštajger otkrio je anegdotu o Davidu de Hei i Mančester junajtedu. Jedno pitanje mu je stalno postavljao.

Izvor: JULIAN STRATENSCHULTE / AFP / Profimedia

Bastijan Švajnštajger (41) došao je svojevremeno u Mančester junajted kao veliko pojačanje, ali je za dvije sezone uspio da osvoji samo FA kup. Otkrio je i jedan zanimljiv detalj iz svlačionice kluba u tom periodu i pitanje koje mu je stalno postavljao golman David de Hea (35).

"Kada sam stigao u Mančester David mi je prišao i rekao 'reci mi, da li sam bolji od Manuela Nojera'. Rekao sam mu da nije i da je Manuel na nekom drugom nivou", ispričao je Švajnštajger.

Bastijan je u Junajted došao poslije 16 godina u Bajernu, prvo je četiri godine proveo u rezervnom timu, pa je od 2002. do 2015. igrao za prvi tim i tamo je igrao sa Nojerom dosta dugo.

"De Hea je bio bijesan zbog toga, ali sam mu objasnio zašto je to tako. Kada god bi imao dobar meč, postavio bi mi isto pitanje i svaki put bih mu odgovorio da nije još uvijek na tom nivou", zaključio je Švajnštajger.

Gdje je Švajnštajger sada?

Vidi opis "Pobjesnio je kada je čuo moj odgovor": Švajnštajger otkrio detalj iz svlačionice Mančestera Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na meti medija, tvrde da se razvode posle 9 godina. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/Ervin Monn / imago stock&people Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DanielScharinger/babirad/ / Sipa / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia/Steffi Adam / imago stock&people Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Adam Davy / PA Images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Famous/Avalon / Avalon / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Za razliku od De Hee koji i dalje igra i brani za Fiorentinu, Bastijan je već odavno u penziji. Ima buran privatni život pošto se nedavno razveo od bivše srpske teniserke Ane Ivanović.

Njegova nova devojka je Silva Kapitanova, Bugarka sa kojom je bio dok je još bio u procesu razvoda od Srpkinje, a spekuliše se da je sa njom prevario Anu i da je to bio jedan od glavnih razloga za razvod, mada to nije potvrđeno.