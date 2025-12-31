Mančester junajted uvijek može gore: Najgori tim Premijer lige upropastio praznike na Old Trafordu

Mančester junajted kiksnuo kod kuće protiv Vulverhemptona, "feneraša" koji je imao za sobom 11 uzastopnih poraza.

Mančester junajted još jednom je razočarao navijače, odigravši 1:1 kod kuće protiv daleko najgoreg tima Premijer lige, Vulverhemptona. "Crveni đavoli" su bez svog lidera Bruna Fernadeša i drugih važnih igrača bili oslabljeni, ali i dalje ogromni favoriti u sudaru sa ekipom koja je do pretposljednje večeri u godini osvojila sa dva boda. Sa Old Traforda otišla je sa trećim, a navijači Junajteda ko zna koji put otišli su kućama sa gorkim ukusom u ustima.

Nije pomoglo ni to je Džošua Zirkzee u 27. minutu golom poslije odbijenog udarca donio na vreme vođstvo timu Rubena Amorima. Na poluvremenu je bio zamijenjen Džekom Flečerom, sinom klupske legende Darena Flečera. Nije bilo dovoljno ni to što su igrači Junajteda na čelu sa Slovencem Benjaminom Šeškom imali prilike da postignu i drugi gol i da vjerovatno "zatvore" meč, ali je upravo Šeško pogodio okvir gola "vukova".

Kazna za promašaje i za sve loše što je Junajted uradio ove sezone i godine stigla je u 45. minutu, kada se Čeh Ladislav Krejči iskupio za to što ga je lopta zakačila kada je ušla u gol Vulvsa. Poslije kornera je skočio visoko i zatresao mrežu iza golmana Junajteda Senea Lamensa (23).

Upravo je Belgijanac sprečavao Krejčija da preokrene u drugom dijelu meča, bilo je još pokušaja gostiju, kao što je i Junajtedu poništen gol Patrika Dorgua u završnici utakmice. Poslije utakmice, fudbaleri Junajteda bili su izviždani i kritikovani. Imali su šansu da uđu u Top4 ekipe na tabeli, a dočekaće 2026. godinu na šestom mjestu, sa ogromnih 15 bodova zaostatka za liderom, Arsenalom.

