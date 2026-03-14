Ono što Srbin radi na koledžu je nestvarno: Za 25 sekundi postigao nešto što se u Evropi ne viđa

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Milan Momčilović odigrao je još jedan sjajan meč u NCAA ligi

Milan Momčilović sjajna partija NCAA Izvor: Ed Zurga / Getty images / Profimedia

Milan Momčilović, košarkaš rođen u Srbiji, jedan od najkontaktnijih košarkaša u NCAA ligi. U još jednom meču Ajove zabilježio je 28 poena, ali njegov tim nije uspio da pobijedi Arizonu poslije tijesne završnice. Susret je preokretom domaćina završen 82:80.

Ajova je startovala serijom od 6:0, a vrlo brzo je imala i 14:2 na semaforu. Iako je domaćin konsolidovao redove, pa čak uspio da povede pred kraj poluvremena serijom 7:0 (37:34), gosti su u timu imali Momčilovića. Srpski košarkaš vezao je čak tri trojke za 25 sekundi i tako na poluvremenu obezbijedio vođstvo 43:37.

Momčilović je nastavio u istom ritmu, ali i je i Arizona bila konkurentna. Gosti su vodili do sredine dionice, a onda je Entoni Del'Orso postigao dvije trojke za vođstvo domaćina. Uslijedila je i serija od 6:0 za 70:65. Bio je Momčilović i u tim fazama glavni adut domaćina, uspio je da za dva minuta postigne još tri trojke i dovede tim na pola koša zaostatka (78:77).

Međutim neizvjesna završnica pripala je Arizoni sekund prije kraja meča, koja je tako je vezala osmu pobjedu zaredom.

Momčilović je susret završio sa 28 poena, pet skokova, jednom izgubljenom loptom i jednom blokadom za 36 minuta. Statistika koju je Momčilović bilježio je zaista sjajna - iz igre je šutirao 56 posto (10/18), sa linije za tri poena je pogodio osam puta iz 14 pokušaja, što je 57 posto, dok je za dva ostvario polovičan učinak, imao je 2/4.

Statistika je sjajna i zbog činjenica da sa linije penala nije imao nijedan pokušaj, pa je do svih poena došao iz igre. Na taj način Momčilović je ponovo pokazao da je jedan od najboljih šutera u NCAA ligi, a tri trojke za 25 sekundi samo pokazuju dominaciju momka rođenog u SAD, istini za volju, nemamo priliku da tako zanimljive serije često viđamo u evropskim takmičenjima.

Možda će vas zanimati

