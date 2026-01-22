NCAA liga: Asistencija Stefana Todorovića u stilu Nikole Jokića (VIDEO)

Srpski košarkaši imali su sjajno veče u NCAA ligi, a posebno se istakao Stefan Todorović.

Izvor: X/NBA G League

Srpski košarkaši Nikola Đurišić i Stefan Todorović sastali su se u meču Koledž Parka Skajhoksa i Mejn Seltiksa u kojem su gosti slavili 121:115. Momak koji je igrao u timu Partizana do 19 godina odigrao je najbolji meč u sezoni, pošto je ubacio 23 poena, a jedno od dodavanja privuklo je veliku pažnju navijača.

Pokazali su srpski igrači da je srpska košarka mirna sve dok oni igraju na visokom nivou. Todorović ima sjajnu sezonu u razvojnoj ekipi Boston Seltiksa, pošto je na šest mečeva ubacio dvocifreni broj poena, a ovaj u kojem je za rivala imao Nikolu Đurišića najbolji je u dosadašnjem toku sezone. Osim 23 poena, zabilježio je i četiri skoka i dvije asistencije, ali i dvije izgubljene lopte. Iz igre je šutirao 56 posto (1/4 za tri i 8/12 a dva).

Ipak, ono što je privuklo pažnju bila je asistencija u stilu Nikole Jokića, najboljeg NBA košarkaša. Mladi Srbin je dobio loptu kad se nalazio izvan linije za tri poena, iako se očekivalo da će uputiti šut sa te distance, on je riješio da napadne rivale, uđe u reket, a onda i proigra igrača nevjerovatnim dodavanjem. Među trojicom rivala pronašao je svog igrača kojem je podijelio pas, a onda je ovaj snažno zakucao za nove poene tima.

Pogledajte asistenciju Stefana Todorovića:

SWEEET pass by Stefan Todorovic@MaineCelticspic.twitter.com/jZvHaUyQn2 — NBA G League (@nbagleague)December 29, 2025

U istom meču doprinos je imao i Nikola Đurišić koji je za 17 minuta na terenu ubacio osam poena i osam skokova, a posebno je bio važan njegov doprinos u odbrani pošto je zabilježio sedam uhvaćenih lopti. Imao je Đurišić i dvije blokade na meču, ali i tri izgubljene lopte.

Todorović u novoj sezoni bilježi 10,4 poena, 3,4 skoka i 1,2 asistencije po utakmici, a dosad ih je odigrao 13, dok je na terenu provodio nešto više od 18 minuta. S druge strane, bivši košarkaš Mege Nikola Đurišić u novoj sezoni ubacuje 9,4 poena, skoro četiri skoka, 2,5 podijeljene lopte i 1,1 blokadu po meču. Dosad je odigrao 14 utakmica, dok na terenu provodi nešto manje od 22 minuta. U noći za nama, sjajan meč odigrao je i mladi Andrej Stojaković koji je ubacio 30 poena za Ilinois.

Bonus video: