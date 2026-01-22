logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

NCAA liga: Asistencija Stefana Todorovića u stilu Nikole Jokića (VIDEO)

NCAA liga: Asistencija Stefana Todorovića u stilu Nikole Jokića (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaši imali su sjajno veče u NCAA ligi, a posebno se istakao Stefan Todorović.

stefan todorovic odigrao najbolji mec u sezoni protiv djurisica Izvor: X/NBA G League

Srpski košarkaši Nikola Đurišić i Stefan Todorović sastali su se u meču Koledž Parka Skajhoksa i Mejn Seltiksa u kojem su gosti slavili 121:115. Momak koji je igrao u timu Partizana do 19 godina odigrao je najbolji meč u sezoni, pošto je ubacio 23 poena, a jedno od dodavanja privuklo je veliku pažnju navijača.

Pokazali su srpski igrači da je srpska košarka mirna sve dok oni igraju na visokom nivou. Todorović ima sjajnu sezonu u razvojnoj ekipi Boston Seltiksa, pošto je na šest mečeva ubacio dvocifreni broj poena, a ovaj u kojem je za rivala imao Nikolu Đurišića najbolji je u dosadašnjem toku sezone. Osim 23 poena, zabilježio je i četiri skoka i dvije asistencije, ali i dvije izgubljene lopte. Iz igre je šutirao 56 posto (1/4 za tri i 8/12 a dva).

Ipak, ono što je privuklo pažnju bila je asistencija u stilu Nikole Jokića, najboljeg NBA košarkaša. Mladi Srbin je dobio loptu kad se nalazio izvan linije za tri poena, iako se očekivalo da će uputiti šut sa te distance, on je riješio da napadne rivale, uđe u reket, a onda i proigra igrača nevjerovatnim dodavanjem. Među trojicom rivala pronašao je svog igrača kojem je podijelio pas, a onda je ovaj snažno zakucao za nove poene tima.

Pogledajte asistenciju Stefana Todorovića: 

U istom meču doprinos je imao i Nikola Đurišić koji je za 17 minuta na terenu ubacio osam poena i osam skokova, a posebno je bio važan njegov doprinos u odbrani pošto je zabilježio sedam uhvaćenih lopti. Imao je Đurišić i dvije blokade na meču, ali i tri izgubljene lopte.

Todorović u novoj sezoni bilježi 10,4 poena, 3,4 skoka i 1,2 asistencije po utakmici, a dosad ih je odigrao 13, dok je na terenu provodio nešto više od 18 minuta. S druge strane, bivši košarkaš Mege Nikola Đurišić u novoj sezoni ubacuje 9,4 poena, skoro četiri skoka, 2,5 podijeljene lopte i 1,1 blokadu po meču. Dosad je odigrao 14 utakmica, dok na terenu provodi nešto manje od 22 minuta. U noći za nama, sjajan meč odigrao je i mladi Andrej Stojaković koji je ubacio 30 poena za Ilinois.

Bonus video: 

Pogledajte

01:08:57
Priča za medalju: Igor Duljaj
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Stefan Todorović NCAA

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC