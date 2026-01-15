Amerikanac iz Hapoela optužen za namještanje mečeva

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Antonio Blekni optužen da je u Kini namještao utakmice.

Izvor: Damir Hajdarbasic/Shutterstock

Američki košarkaš Antonio Blekni, bek Hapoela iz Tel Aviva, nalazi se među optuženima u slučaju koji je pokrenut u SAD, a tiče se podmićivanja sportista koledžu i namještanjima utakmicama u okviru NCAA. Za namještanje mečeva optuženo je 20 muškaraca, uključujući bivšeg igrača LSU Antonija Blejknija, sada člana Hapoel Tel Aviva.

Prema riječima tužilaca, šema je uključivala podmićivanje univerzitetskih sportista kako bi se uticalo na ishod utakmica, odnosno razliku kojom će biti završeni mečevi. Navodno je učestvovalo više od 39 igrača iz preko 17 programa Prve divizije, sa isplatama u rasponu od 10.000 do 30.000 dolara po utakmici.

Blejkni, koji je u to vrijeme igrao u Kini za Đijangsu Dragonse, navodno je regrutovan 2022. godine da namješta svoj učinak u određenim utakmicama u korist kladionice kojom su upravljali Šejn Henen i Marves Ferli. U jednoj utakmici u martu 2023. godine, Blejkni je postigao 11 poena - daleko ispod njegovog sezonskog prosjeka od 32 - dok je njegov tim izgubio sa 31 poenom razlike. Tužioci tvrde da mu je na kraju sezone plaćeno 200.000 dolara.

U optužnici se navodi da je grupa kasnije proširila šemu na univerzitetske utakmice Prve divizije tokom sezona 2023/24 i 2024/25. Henen i Ferli su prethodno bili optuženi u vezi sa kockarskom operacijom u NBA ligi. NCAA je takođe istraživala igrače i škole pomenute u optužnici. Tokom prošle godine, nekoliko igrača Prve divizije je trajno proglašeno nepodobnim zbog namještanja ličnih učinaka, ali i pružanja informacija kockarima. Predsjednik NCAA Čarli Bejker naglasio je važnost zaštite integriteta univerzitetskog sporta i kritikovao način na koji industrija klađenja postupa sa klađenjem na univerzitetske igrače.

Kakvu karijeru ima Antonio Blekni?

Nekadašnji student koledža Luizijana Stejt izašao je na NBA draft 2017. godine, nakon dvije godine studiranja, ali nije uspio da stigne do najjače lige na svijetu. Priključio se Čikago Bulsima sa kojima je igrao Ljetnu ligu i tim putem se izborio za ugovor, pa je tokom naredne dvije sezone odigrao 76 NBA mečeva uz prosjek od 7,5 poena po utakmici.

Karijera ga je ubrzo odvela u Kinu, a tokom narednih godina često je mijenjao timove - igrao je u Razvojnoj ligi, Bahreinu i Izraelu, pa ponovo u Kini gdje je tokom dvije sezone nastupao za dva različita tima i bio jedan od najefikasnijih igrača. Blekni se 2024. godine preselio u Hapoel iz Tel Aviva i u tom timu se skrasio.

Aktuelna sezona prva mu je u Evroligi, a do sada je odigrao 20 mečeva za izraelski tim koji je najbolji u takmičenju. Blekni ima prosjek od 13,8 poena, 2,4 skoka, 0,9 asistencija, 0,5 ukradenih lopti i 0,4 blokade. Prosječan indeks korisnosti mu je 12, a ima i veoma dobre procente šuta - sa linije za slobodna bacanja gotovo 89 odsto, za dva poena malo preko 54 odsto, a za tri poena gotovo 43 odsto.