Evroliga izdala hitno saopštenje o namještanju utakmica: Sporno je finale, sudije izjavama sve razriješile!

Nakon duge istage koja je trajala mjesecima završen je slučaj u vezi sa finalom Evrokupa 2021. godine.

Izvor: MN PRESS

Evroliga se oglasila povodom istage otvorene 3. avgusta protiv nekadašnjeg sudije Mikole Ambrosova. On je dao izjavu pošto je sam optužio svoje kolege za pokušaj namještanja finala Evrokupa 2021. godine. Tada su igrali Uniks i Monako, a osim Mikole Ambrosova sudili su Boris Rižik i Ilijas Koromilas.

Sporna je bila druga utakmica finala, koju je kao i prvu dobio Monako, ali sada je Evroliga objavila da nema dokaza o navodnom podmićivanju sudija na tom meču.

"Kao što je objavljeno 3. avgusta 2023, Evroliga je sprovela internu istragu putem nezavisnih istraživača zbog navodnog podmičivanja sudija na drugom meču finala Evrokupa 2021. godine, o čemu je javno pričao jedan od sudija gospodin Mikola Ambrosov. Kao rezultat istrage koja je bazirana na prikupljenim dokazima koji su analizirani, presuđeno je da nema jasnih dokaza koji pokazuju pokušaj podmićivanja. Zbog toga su optužbe odbačene", navodi se u saopštenju Evrolige.

Cijeli slučaj je pokrenula izjava Ukrajinca Ambrosova da mu je Koromilas preko Rižika nudio 10.000 evra za namještanje meča Monaka i Uniksa!

"Možda će ovo što kažem da iznenadi mnoge, ali tako se desilo. Tri dana prije utakmice dobio sam poziv od poznatog ukrajinskog sudije Borisa Rižika. Rekao mi je da Uniks igra u finalu i da su na klupi grčki trener (Dimitris Prifis) i pomoćnik. I njemu je prišao Koromilas i pokušao da dođe do dogovora sa mnom preko njega. Da sam prihvatio, onda bi on direktno razgovarao sa mnom kako bismo se dogovorili. Nisam rekao ništa Borisu, a on mi je objasnio da imam 24 sata da odlučim i da ako promijenim mišljenje da ću dobiti 10.000 evra. Dao mi je i broj koji je trebalo da pozovem na Vajberu poslije meča. Znate već kako se ta utakmica završila", zaključio je Ambrosov aludirajući na to da je Monako pobijedio sa 86:83 i potom ušao u Evroligu, a Uniks je izbačen, kao i ostali ruski klubovi zbog rata u Ukrajini.