Srpski arbitar dijelio pravdu u spornom finalu Evrokupa: Velika ispovijest sudije o "namještenom" meču!

Po riječima ukrajinskog sudije Mikole Ambrosova meč Monaka i Uniksa u finalu Evrokupa 2021. pokušali su da namjeste Rižik i Koromilas.

Izvor: Profimedia

Košarkaška Evropa danima bruji o velikom skandalu koji bi mogao da baci sjenku na sve što se posljednjih godina dešavalo u ovom sportu. Po izjavi arbitra Mikole Ambrosova, dvojica poznatih košarkaških sudija pokušali su preko njega da namjeste finalni susret Evrokupa između Monaka i Uniksa.

Sudijska trojka u sastavu Milivoje Jovčić, Spiros Kontas i Mikola Ambrosov dijelila je pravdu na tom meču, a navodno su Ilijas Koromilas (Grčka) i Boris Rižik (Ukrajina) željeli da utiču na ishod i zbog toga se sada vodi istraga! Zbog toga su grčki mediji kontaktirali sa Spirosom Kontasom, a iskusni sudija na samom početku dobio je pitanje da li je svjestan na šta se tačno žali njegov kolega, arbitar sa kojim je sudio finale Evrokupa 2021. godine!

"Ne do nedavno", rekao je Spiros Kontas za "sdna" i dodao kako se njegov kolega na dan finala nije žalio na pritiske. Takođe, i on ističe da niko nije kontaktirao s njim kako bi namjestio meč.

"Imali smo veoma dobre odnose sa Koromilasom, ali je promijenio odnos prema bivšoj upravi EEZ. Nije mi toliko smetalo. Nervirao me je što je svjedočio protiv mene i Fufisa krajem aprila 2019. godine. To je bio posljednji put da sam ga sreo i da smo razgovarali. Od tada više nikada nisam razgovarao sa njim, osim onog dana kada mu je majka umrla, kada sam mu poslao poruku saučešća. Dakle, Koromilas nikako nije mogao da kontaktira sa mnom. Rižik me naravno ne bi uzeo pošto je Ukrajinac. Pretpostavljam da nijedan Ukrajinac nikada ne bi uzeo grčkog sudiju. Možda je bilo pokušaja da priđe na drugi način, ali ne znam, jer sam to vrlo vješto izbjegavao."

Sporan meč u finalu takmičenja. Izvor: Youtube/Euroleague Basketball

Grčki sudija Kontas upitan je i da li je primijetio nešto neobično u ponašanju svojih kolega. Novinare je zanimalo čega se sjeća sa te utakmice? Da li se u tom finalu osjetila pristrasnost u korist Uniksa iz Kazanja od strane dvojice vaših kolega Jovčića i Ambrosova?

"Ne. I čak se jasno sjećam Priftisa, koji je bio trener Uniksa, kako se stalno žalio, ne na suđenje, već na Ukrajinca. Bio sam impresioniran ovim. Naravno, bio je najmlađi, a treneri imaju tendenciju da se žale na najmlađеg. Ostavio je utisak na mene. Međutim, utakmica je bila veoma zanimljiva i zaista je završena košem i faulom. Nisam ništa osjetio. Zapravo, kritike za suđenje su bile veoma dobre", prisjeća se Kontas.

Za kraj, grčki arbitar je pričao i da je ovaj slučaj velika šteta za košarku u njegovoj zemlji.

"Nije bitno šta Stoks radi. Stoks i svako na mjestu Stoksa ima informacije koje mu daju sudije. Ako mu je Ambrosov poslao informaciju, on će reći 'Imao sam informaciju od Ambrosova. Odlučio sam zato što mi nije dao dokaze da ne nastavim'. I dobro je prošao, ako mu nije dao iskaz. Pitanje je kakav dokaz Ambrosov ima da se pojavi u intervjuu na Jutjubu da bi ga osudio po imenu. Znam da je on veoma inteligentan čovjek. Ne bi to uradio da nije imao neke stvari koje ga pokrivaju. Dakle, zavisi da li je htio da se 'ubije' profesionalno, ne znam. Da je htio, izašao bi i bacio blato bez dokaza. Zamišljam, želim da vjerujem da nije tako. Sada će Evroliga morati da traži informacije od Ambrosova. Jedini koji može da svjedoči je Ambrosov, čemu Koromilas i Rižik, šta da kažu? Naravno, neko je nevin dok mu se ne dokaže krivica. To je jasno, zar ne? Ne možemo ništa drugo reći. S druge strane, trenutno postoji problem. Postoji problem", zaključio je Kontas i zatim završio razgovor neobičnom opaskom: "Zato što sam tražio koje je razmjere poprimilo, našao sam nevjerovatne zemlje. Kad kažem Brazil, mislim to. Stiglo je do Brazila, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Australije. Mnogo veće, jer se na Kosovu ticalo lokalnog prvenstva, dok ovdje govorimo o finalu evropskog takmičenja koje daje ulaznicu za Evroligu. To je veoma veliko pitanje i nanosi štetu, veliku štetu grčkoj košarci i grčkom suđenju."