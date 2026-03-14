Čukarički kupio trenera u Superligi Srbije: Napravio je najveći hit ove sezone

Talentovani trener Marko Jakšić imaće priliku da predvodi Čukarički u nastavku sezone.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Čukarički ima novog trenera - pet dana nakon što je Milan Lešnjak napustio klupu kluba sa Banovog brda, na nju će sesti Marko Jakšić, stručnjak koji je u dosadašnjem dijelu sezone pravio čuda sa ekipom Radnika iz Surdulice. Jakšić je prethodne sezone uveo Radnik u Superlige, a sada se taj tim ravnopravno bori za mjesto u plej-ofu iako im se nisu davale velike šanse za takav uspjeh.

Sa druge strane, za mjesto u plej-ofu se bori i Čukarički, a u klubu se ne zadovaljavaju takvim ishodom. Očekivanja su bila daleko veća, a samo četiri osvojena boda u šest proljećnih kola elitnog ranga srpskog fudbala uticala su na promjene koje su dovele do dolaska Jakšića na mjesto šefa stručnog štaba.

Marko Jakšić bi mogao da bude dugoročno rješenje tima sa Banovog brda jer važi za jednog od najtalentovanijih srpskih trenera. Svojevremeno je Jakšić vodio mlađe kategorije Rada, bio pomoćnik u IMT-u, pa vodio njihovu filijalu Ušće i zatim u Radniku bio pomoćni i prvi trener.

Prije trenerske karijere Marko Jakšić je bio fudbaler i promijenio je veliki broj klubova. Igrao je za Radnički sa Novog Beograda, Dorćol, Borac Čačak, Rad, Radnički Pirot, Zemun, Srem iz Sremske Mitrovice, Al-Šabab iz Kuvajta, Metalac iz Gornjeg Milanovca, slovački Ružomberok, Dorćol, finski OPS, Timok iz Zaječara, Bežaniju, Slobodu iz Uživca, Radnik iz Surdulice, Drinu iz Zvornika, ponovo Zemun, Šumadiju iz Aranđelovca i Podunavac iz Belegiša.

"Zahvalio bih se svim svojim igračima, stručnom štabu, kao i svim ljudima u gradu i u klubu koji su mi pomogli da ove dvije prelijepe godine pamtim do kraja života. Sutra neću voditi ekipu protiv Javora i zbog toga iskreno žalim, uprava je tako odlučila. Spremali smo se svi da pobijedimo i još jedan korak budemo bliži plej-ofu. Vjerujem da svi znaju kroz koliko teške i ujedno i lijepe trenutke smo prošli svi zajedno kao klub i koliko smo pobijedili važnih i najvažnijih utakmica. Koliko je iza nas prolivenog znoja i mukotrpnog rada i koliko igrača smo podigli na viši nivo! Napravili smo najveće izlazne transfere u istoriji, ušli smo u Superligu na najdominantniji način, imali smo neke fantastične pobjede u Superligi i neke najbolje nizove i serije u kojima smo ostali nepobjeđeni! Borio sam se za ovaj Grad, za ovaj klub i za ovaj tim prije svega istinski i bez rezerve i svi zajedno smo napravili sjajne stvari na čemu sam zahvalan. Ja bih volio da Radnik iz Surdulice uđe u plej-of i da nastavi i bez mene putem uspjeha! Ja sam čovjek koji voli izazove i želim da se nadograđujem i da napredujem. Nadam se da će me Bog čuvati i na mjestu na koje idem. Voleo bih da imam i tamo uspjeh kao što sam imao u Surdulici. Neko će reći da idem u odsudnom momentu, ali malo ko zna da sam ostao sve dok nisam ispunio cilj sa Radnikom. Mnogo ponuda sam odbio da bih uradio sve ovo što sam uradio, sada su se stekli uslovi da idem u klub koji ima veliku tradiciju, pokazao je da me želi, vjeruje u mene i pokazao mi poštovanje. Znaću to da cijenim i daću svoj maksimum kako bih opravdao ukazano povjerenje. Za mene ovo je stepenik više u karijeri! Hvala još jednom mojim igracima koji su me učinili boljim čovjekom, trenerom i Bogu na svim iskušenjima, dobrim i losim momentima... Voli vas vas Šef", napisao je Marko Jakšić u oproštajnoj poruci.

Radnik iz Surdulice u subotu od 13.00 igra protiv ekipe Javora i na tom meču nastavlja borbu za plasman u plej-of domaćeg prvenstva. Isti cilj ima i ekipa Čukaričkog, koja će meč 27. kola igrati u nedelju od 13.00 časova u Novom Pazaru protiv istoimenog protivnika.

Ekipe Radnika i Čukaričkog su bodovno poravnate u ovom trenutku, a 34 osvojena boda ima još i ekipa OFK Beograda. Trenutno ti timovi zauzimaju šestu, sedmu i osmu poziciju na tabeli, ali... U narednim kolima pokušaće da ih prestignu Radnički iz Niša i Radnički iz Kragujevca koji imaju po jedan bod manje, a blizu je i IMT sa 32 osvojena boda.