Veljko Paunović ne staje, prati sve u Srbiji: Selektor ide sa stadiona na stadion, da mu niko ne promakne

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novi selektor Srbije obilazi stadione najvišeg ranga i prati sve potencijalne kandidate

Veljko Paunović gledao utakmicu Čukarički Vojvodina Izvor: MN PRESS

Selektor "A" reprezentacije Srbije Veljko Paunović intenzivno prati potencijalne kandidate za nacionalni tim. U subotu je gledao utakmicu Partizan - Spartak Subotica u Humskoj, a odmah poslije toga je pratio i uzbudljiv duel Čukaričkog i Vojvodine na Banovom brdu.

Istovremeno, njegov asistent Miodrag "Burek" Anđelković gledao je meč Železničara i Crvene zvezde, nakon što je sa Paunovićem boravio u Humskoj.

FSS je podsjetio da Paunović sa velikom pažnjom prati nastupe igrača - potencijalnih kandidata za mjesto u reprezentaciji uoči prvog, martovskog okupljanja za revijalni "Festival fudbala" u Dohi i prijateljske utakmice protiv Katara i Saudijske Arabije.

Biće to početak priprema reprezentacije Srbije za učešće u Ligi nacija i mečeve u "A" diviziji protiv Njemačke, Holandije i Grčke. Prve takmičarske utakmice nacionalni tim Srbije očekuju u septembru, počev od utakmice protiv Grčke na početku Lige nacija.

Veljko Paunović Superliga Srbije orlovi FK Čukarički FK Vojvodina

