Veljko Paunović vidio nervozni Partizan: Selektor iz lože pratio crno-bijele u Humskoj

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Selektor Srbije Veljko Paunović iz lože stadiona u Humskoj gledao meč Partizan - Spartak.

Veljko Paunović na utakmici Partizan Spartak Izvor: MN PRESS

Selektor "A" reprezentacije Srbije Veljko Paunović u loži stadiona Partizana gledao je meč crno-bijelih protiv Spartaka. Pratio je šef struke "orlova" utakmicu u drušvu klupskog rukovodstva, predsjednika Rasima Ljajića, potpredsjednika Predraga Mijatovića, Milke Forcan i generalnog direktora Danka Lazovića.

Takođe, bili su tu i nekadašnji igrači crno-bijelih, koji su sada na različitim funkcijama i ulogama, od Petra Škuletića, preko Srđe Kneževića, Nenada Marinkovića...

Na terenu crno-bijeli nisu zadovoljili, bilo je povika protiv trenera Nenada Stojakovića, a bilo je i napetosti, jer je Spartak u završnici meča pokušavao da izjednači pri vođstvu crno-bijelih 2:1. Nizali su se napadi, tima iz zone ispadanja u Humskoj u završnici, a navijači Partizana pozivali su na smjenu trenera Nenada Stojakovića.

Pogledajte fotografije iz lože:

Bio je ovo posljednji meč crno-bijelih pred 178. vječiti derbi protoiv Crvene zvezde sljedećeg vikenda na stadionu "Rajko Mitić" (nedjelja, 22. februar). Sigurno je da Paunović biti prisutan i u domu crveno-bijelih kao i ranije ove sezone i da će ispratiti najveći meč srpskog fudbala.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Veljko Paunović fudbal FK Partizan FK Spartak Subotica treneri Superliga Srbije

