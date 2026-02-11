logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan ulaže u budućnost

Partizan ulaže u budućnost

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Partizan je nastavio rad sa mladim fudbalerima, tom ptilikom potpisao je jedan stipendijski ugovor i pet profesionalnih sa igračima Teleoptika.

partizan potpisao jedan stipendijski ugovor i 5 profesionalnih Izvor: MN PRESS

Čelnici Partizana su kao jedan od planova, po dolasku u klub, naveli rad sa mladim igračima. Čini se da klub radi na razvoju budućih zvijezda, pa je zbog toga objavio i da su potpisani novi stipendijski i profesionalni ugovori, uz naglasak na "stvaranje stabilnog sistema u kome mladi fudbaleri dobijaju priliku da rastu, napreduju i postanu nosioci igre crno-bijelih".

Kad je u pitanju stipendijski ugovor, njega je dobio Kabir Nailović. "Mladi napadač Kabir Nailović (2011) potpisao je stipendijski ugovor sa klubom. Igra na poziciji špica i već sada pokazuje potencijal koji ga izdvaja u njegovoj generaciji", navodi se.

Profesionalne ugovore potpisala su petorica fudbalera Teleoptika. "Klub je profesionalne ugovore potpisao sa talentovanim igračima iz omladinske škole i razvojnog sistema, čime je dodatno ojačana veza između mlađih selekcija i prvog tima."

  • Pavel Trajkovski (2007) - golman i omladinac Partizana, ujedno i reprezentativac Sjeverne Makedonije, potpisao je profesionalni ugovor na 2,5 godine.
  • Vuk Adžić (2007) - vezni igrač iz omladinskog pogona, takođe je potpisao ugovor na 2,5 godine.
  • Ognjen Ristić (2008) - još jedan talentovani vezista iz omladinske selekcije, obavezao se na saradnju u trajanju od 2,5 godine, što je jasan signal povjerenja u njegov potencijal.
  • Danilo Bulatović (2007) - desni bek i član prvog tima Teleoptika, potpisao je profesionalni ugovor na 1,5 godinu.
  • Nikola Popović (2006) - štoper i standardni prvotimac Teleoptika, takođe je potpisao ugovor na 1,5 godinu.

Bonus video: 

Pogledajte

01:08:57
Priča za medalju: Igor Duljaj
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC