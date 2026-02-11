Partizan ulaže u budućnost

Partizan je nastavio rad sa mladim fudbalerima, tom ptilikom potpisao je jedan stipendijski ugovor i pet profesionalnih sa igračima Teleoptika.

Čelnici Partizana su kao jedan od planova, po dolasku u klub, naveli rad sa mladim igračima. Čini se da klub radi na razvoju budućih zvijezda, pa je zbog toga objavio i da su potpisani novi stipendijski i profesionalni ugovori, uz naglasak na "stvaranje stabilnog sistema u kome mladi fudbaleri dobijaju priliku da rastu, napreduju i postanu nosioci igre crno-bijelih".

Kad je u pitanju stipendijski ugovor, njega je dobio Kabir Nailović. "Mladi napadač Kabir Nailović (2011) potpisao je stipendijski ugovor sa klubom. Igra na poziciji špica i već sada pokazuje potencijal koji ga izdvaja u njegovoj generaciji", navodi se.

FK Partizan nastavlja strategiju ulaganja u mlade talente!



Fudbalski klub Partizan ostaje dosledan svojoj strategiji razvoja i afirmacije mladih igrača, potvrđujući još jednom da je budućnost kluba zasnovana na radu sa talentovanom decom iz sopstvene škole i omladinskog…pic.twitter.com/yhriq9qkdK — FK Partizan (@FKPartizanBG)February 11, 2026

Profesionalne ugovore potpisala su petorica fudbalera Teleoptika. "Klub je profesionalne ugovore potpisao sa talentovanim igračima iz omladinske škole i razvojnog sistema, čime je dodatno ojačana veza između mlađih selekcija i prvog tima."

Pavel Trajkovski (2007) - golman i omladinac Partizana, ujedno i reprezentativac Sjeverne Makedonije, potpisao je profesionalni ugovor na 2,5 godine.

Vuk Adžić (2007) - vezni igrač iz omladinskog pogona, takođe je potpisao ugovor na 2,5 godine.

Ognjen Ristić (2008) - još jedan talentovani vezista iz omladinske selekcije, obavezao se na saradnju u trajanju od 2,5 godine, što je jasan signal povjerenja u njegov potencijal.

Danilo Bulatović (2007) - desni bek i član prvog tima Teleoptika, potpisao je profesionalni ugovor na 1,5 godinu.

Nikola Popović (2006) - štoper i standardni prvotimac Teleoptika, takođe je potpisao ugovor na 1,5 godinu.

