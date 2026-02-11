logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Povrijeđen jedan od najvažnijih igrača Partizana: Propušta "vječiti derbi"?

Povrijeđen jedan od najvažnijih igrača Partizana: Propušta "vječiti derbi"?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Gotovo izvjesno Stefan Milić propušta meč protiv Spartaka za vikend, a vidjećemo da li će biti spreman za "vječiti" derbi 22. februara.

povreda stefana milica problem za partizan pred derbi Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

FK Partizan je taman stao na noge pobjedom protiv Radnika iz Surdulice (3:2), da bi sa te utakmice stigle loše vijesti. Standardni štoper Stefan Milić, jedan od najvažnijih igrača Partizana ove sezone, povrijedio se na toj utakmici i ostaje da se vidi koliko duga pauza ga čeka.

U prvi mah su pregledi pokazali da se ne radi o ozbiljnijoj povredi, tako da je Milić u utorak trenirao, međutim kako prenosi ipak "Meridijan Sport", požalio se na bolove i napustio je teren ranije od saigrača.

Prethodno je izdržao sat vremena fudbala protiv Radnika i tražio izmenu, a ostaje da se vidi da li je to možda posljedica zimskih priprema koje nisu bile adekvatne, pošto znamo da je Partizan odigrao svega tri utakmice u Turskoj - od čega je jednu Stojaković odlučio da se njegova ekipa "samoorganizuje", kako je rekao.

Vidjećemo da li će Stefan Milić biti spreman za "vječiti" derbi sa Crvenom zvezdom 22. februara, a već znamo da je pod znakom pitanja Nemanja Trifunović koji je propustio obje proljećne utakmice.

Podsjetimo, Milić je ove sezone odigrao 21 meč za Partizan, nakon što je ljetos stigao iz Černomoreca.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:01
Milka Forcan ekskluzivno za Kurir: Koje sve promene nova uprava Partizana donosi klubu?
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC