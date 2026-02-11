Povrijeđen jedan od najvažnijih igrača Partizana: Propušta "vječiti derbi"?

Gotovo izvjesno Stefan Milić propušta meč protiv Spartaka za vikend, a vidjećemo da li će biti spreman za "vječiti" derbi 22. februara.

FK Partizan je taman stao na noge pobjedom protiv Radnika iz Surdulice (3:2), da bi sa te utakmice stigle loše vijesti. Standardni štoper Stefan Milić, jedan od najvažnijih igrača Partizana ove sezone, povrijedio se na toj utakmici i ostaje da se vidi koliko duga pauza ga čeka.

U prvi mah su pregledi pokazali da se ne radi o ozbiljnijoj povredi, tako da je Milić u utorak trenirao, međutim kako prenosi ipak "Meridijan Sport", požalio se na bolove i napustio je teren ranije od saigrača.

Prethodno je izdržao sat vremena fudbala protiv Radnika i tražio izmenu, a ostaje da se vidi da li je to možda posljedica zimskih priprema koje nisu bile adekvatne, pošto znamo da je Partizan odigrao svega tri utakmice u Turskoj - od čega je jednu Stojaković odlučio da se njegova ekipa "samoorganizuje", kako je rekao.

Vidjećemo da li će Stefan Milić biti spreman za "vječiti" derbi sa Crvenom zvezdom 22. februara, a već znamo da je pod znakom pitanja Nemanja Trifunović koji je propustio obje proljećne utakmice.

Podsjetimo, Milić je ove sezone odigrao 21 meč za Partizan, nakon što je ljetos stigao iz Černomoreca.

