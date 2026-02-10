Mitrović došao u Partizan, a cijeli život uz Zvezdu: "Znate dobro za primjer Mirka Ivanića"

Stefan Mitrović na pitanje o tome da navija za Zvezdu i da sada igra za Partizan, prebacuje lopticu u dvorište Mirka Ivanića.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES MN Press

Novi fudbaler Partizana Stefan Mitrović u više navrata ispričao je da je navijač Crvene zvezde, međutim ne smatra da je bilo šta u tome problematično i spreman je da se nosi sa "prošlošću". U podkastu na "Mozzart Sportu", Mitrović je ispričao da je potpuno fokusiran na Partizan i kao kontra-primjer naveo je Mirka Ivanića.

"Da, pa ne treba bježati od prošlosti. Prošlost je tu da bi se nekad pogledalo na nju, ali nema šta... Imamo prije svega primjer kapitena sadašnje Crvene zvezde Mirka Ivanića, znamo odlično njegovu izjavu prije nego što je potpisao za "vječitog" rivala. Tako da ne bih se vraćao na to, ali ljudi koji me poznaju i koji znaju kakav sam, znaju da ću dati sve za ovaj grb...", rekao je Stefan Mitrović i potom dodao: "Znaju da ću dati sve što mogu da dođem do titule sa Partizanom i to je jedino što je važno u ovom momentu".

"Ne bih se previše osvrtao na te napise i te priče, jer kad sam se vratio i kad sam donio odluku da se vratim, bio sam spreman i na to. Ono što je najvažnije je da sam sad igrač Partizana i da ću dati sve od sebe da pomognem klubu u nastavku šampionata i u nastavku mog ugovora. To je ono što je najvažnije od svega", dodao je Mitrović.

Inače, Mitrović je došao iz Genta, s kojim je raskinuo ugovor i došao je za manje novca u Partizan, a u avgustu 2024. godine je igrao baš protiv crno-bijelih - i tada je priznao da je navijač Zvezde.

"Ja nisam nikada debitovao za Zvezdu, naravno da sam navijač Zvezde, to svi znaju, ali ne da mi to neku dodatnu motivaciju, ući ću u meč kao i za svaku utakmicu", dodao je Mitrović koji je dolazio i na košarkaške utakmice Crvene zvezde, što sada sigurno neće biti slučaj.

U međuvremenu, Stefan Mitrović je debitovao za Partizan i 22. februara bi mogao da igra svoj prvi "vječiti" derbi.

