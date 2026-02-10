logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan će profitirati od Bugarina: Karabeljov pronašao klub, evo gdje nastavlja karijeru

Partizan će profitirati od Bugarina: Karabeljov pronašao klub, evo gdje nastavlja karijeru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Partizan će uskoro imati jasan odgovor kad je u pitanju Bugarin Janis Karabeljov

Janis Karabeljov ide u Malme Izvor: MN PRESS

Da će se Partizan i Bugarin Janis Karabeljov rastati bilo je pitanje trenutka, ali se govorilo o benefitima kluba iz Humske nakon odlaska veziste. Partizan nije želio da ga pusti bez nadoknade, a sada je poznato i da će klub inkasirati 75.000 evra.

Najprije je za Janisa bilo zainteresovano nekoliko klubova, stigao je i poziv Rapida iz Bukurešta, ali želja je bila da Bugarin stigne a da Partizanu ne bude plaćeno. U igru se uključio i Šalke, ali je treća ekipa odnijela prevagu. Pojavila se mnogo bolja prilika kad su u pitanju crno-bijeli, stigao je poziv iz Malmea, te će Bugarin karijeru nastaviti u Švedskoj.

Partizan će od prodaje Bugarina zaraditi 75.000 evra, ali bi ova cifra mogla da raste kroz bonuse.

Janis Karabeljov je došao u Partizan prošlog ljeta i ima ugovor do ljeta 2027. Za crno-bijele je igrao u 27 mečeva, dao dva gola i bio jedna od pouzdanijih, iskusnijih opcija trenera Srđana Blagojevića. Međutim, pao je u drugi plan trenera Nenada Stojakovića i bilo je jasno da budućnost Bugarina u Beogradu neće dugo trajati.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janis Karabeljov FK Partizan Malme transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC