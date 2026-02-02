Gdje je "puklo" između Partizana i Karabeljova? Bugarin povukao potez, sad je sve jasno

Fudbaler Partizana Janis Karabeljov ne dobija priliku u ekipi iz Humske i sada čeka ponudu drugih timova kako bi promijenio sredinu

Izvor: MN PRESS

Odlazak Bugarina Janisa Karabeljova iz ekipe Partizana najavljen je još prije novogodišnjih praznika. Najprije je Bugarin želio da napusti klub, ali nije dobio dozvolu, ali je odluka iz Humske vrlo brzo bila promijenjena i sada su na potezu timovi koji žele da dovedu Karabeljova, tvrdi Telegraf.

Bugarski fudbaler krajem jesenjeg dijela sezone izrazio je želju da napusti Partizan zbog nezadovoljstva minutažom i ulogom u timu. Nakon smjene Srđana Blagojevića, postao je rezerva, a često je korišćen i van svoje prirodne pozicije, što je već tada nagovještavalo rastanak. Iako je početkom januara imao određene ponude, klub mu tada nije dozvolio odlazak, najvjerovatnije zbog visine obeštećenja. Zbog toga je otputovao na pripreme u Tursku, gdje je dobio i manju minutažu na nekoliko kontrolnih mečeva koje je Partizan odigrao.

Međutim, kada je povratak Saše Zdjelara postao realna opcija, Karabeljovu je u Beleku poručeno da potraži novi klub. Partizan je zatražio obeštećenje između 150.000 i 200.000 evra. U međuvremenu, vezista je donio odluku da porodicu vrati u Bugarsku, stan u koje je živio je otkazao i privremeno se preselio u sportski centar Partizana u Zemunu, dok se njegova situacija ne riješi.

Takođe, poslije remija u Humskoj, protiv ekipe Radničkog iz Niša, trener Partizana Nenad Stojaković bio je upitan za situaciju u kojoj se nalazi Bugarin. Odgovor je bio kratak: "Nemam komentar", što je dodatno unijelo sumnju u dešavanja u Partizanu.