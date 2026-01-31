Navijači Partizana nisu bili zadovoljni odlukama sudija u završnici meča 21. kola Superlige Srbije.
Partizan je u 21. kolu Superlige Srbije odigrao neriješeno protiv Radničkog iz Niša na svom terenu. Susret je završen bez golova, a crno-bijeli su od 37. minuta igrali sa igračem više, pa i čak u tim okolnostima nisu uspjeli da nadmudre Nišlije. Ipak, susret je obilježila i sporna situacija u samom finišu meča, poslije koje su navijači crno-bijelih pokazali očigledno nezadovoljstvo.
U samoj završnici utakmice Ibrahim Mustafa je dobio žuti karton, a odmah za njim i igrač Partizana Stefan Milić. Čitava situacija odigrala se u 91. minutu, nakon što je sudija riješio da meč produži još pet minuta. Bile su to prve veće čarke na terenu, a vrlo brzo u nastavku meča Partizan je izgradio i situaciju iz koje je umalo postigao gol.
Navijači Partizana gađali sudije nakon remija sa niškim Radničkim (VIDEO)
Ona se odigrala u 95. minutu - ka lopti je krenuo Roganović, međutim, ispred njega se našao Mustafa koji je želio da loptu uputi na drugu stranu i spasi gol svog tima, ali je izveo i nešto agresivniji potez. Sudija je u tom trenutku odlučio da reakcija fudbalera Radničkog iz Niša nije dovoljan za prekršaj, umjesto toga žuti karton je dobio Roganović, zbog prigovora i meč je vrlo brzo bio završen.
Pogledajte potez Mustafe koji je naljutio navijače Partizana:
Malo je reći da su navijači na tribinama negodovali, a sudije su to mogle da shvate i kroz poruke koje su dobijali sa tribina. Teren su napustili u trku, pošto su osim povika na teren upadali i predmeti upućeni onima koji su dijelili pravdu na meču.
Pogledajte kako su sudije napustile teren u Humskoj:
Bilo kako bilo, Partizan je na startu drugog dijela sezone ostao bez pobjede, što dalje kaže da Parni valjak nije pobijedio od 13. decembra, kad je bio bolji od Napretka 3:2. U ostalim mečevima, bili oni u ligaškom dijelu ili na pripremama, Partizan nije uspio da ostvari nijedan trijumf.
