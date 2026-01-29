Partizan dogovorio treće pojačanje: Crno-bijeli vratili kapitena u Humsku

Partizan doveo još jednog iskusnog igrača u zimskom prelaznom roku.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nekadašnji kapiten Partizana Saša Zdjelar biće treće pojačanje crno-bijelih u zimskom prelaznom roku, prenosi "Telegraf". Nakon iskusnog Nijemca Sebastijana Poltera, očekuje se da zvanično budu promovisani Stefan Mitrović i Saša Zdjelar koji je skoro četiri godine nastupao za klub iz Humske.

Ovo je donekle očekivan epilog, pošto je iskusni vezista nakon raskida ugovora sa Zenitom trenirao u sportskom centru u Zemunu. U jednom momentu se priključio timu tadašnjeg trenera Srđana Blagojevića, ali do dogovora nije došlo do ovog momenta. Nastavio je sa individualnim treninzima, čekao pravu šansu, pa će ove zime započeti novi mandat u Humskoj.

Možda je izgubio na vremenu za uigravanje jer nije angažovan pre priprema za drugi dio sezone, ali nema sumnje da će se lako uklopiti sa novim saigračima jer dobro poznaje mentalitet kluba i svjestan je šta se od njega očekuje.

Saša Zdjelar je ponikao u redovima OFK Beograda, da bi potom prešao u grčki Olimpijakos. U crveno-bijelom dresu nikada nije dobio pravu šansu, pa je proslijeđen na pozajmicu na Majorku.

Nakon što mu je pozajmica istekla, na isti način je stigao u Partizan koji ga je potom otkupio 2018. godine. Nakon četiri godine prešao je u moskovski CSKA gdje se zadržao dvije sezone, da bi karijeru u Rusiji nastavio u Zenitu sa kojim se rastao još ljetos.