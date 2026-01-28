logo
Digao glas protiv trenera Partizana i sad odlazi? Jedan od "otpisanih" u Humskoj je blizu transfera

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Gajas Zahid blizu odlaska iz Partizana poslije ponude sa Kipra.

Gajas Zahid napušta Partizan Izvor: MN PRESS

Zaboravljeni fudbaler Partizana Gajas Zahid nalazi se pred odlaskom iz Humske. Prema informacijama kiparske "Kerkide", za usluge Zahida zainteresovan je Anortozis i mogao bi tako da odvede norveškog fudbalera ove zime, šest mjeseci prije nego što mu istekne ugovorna obaveza.

U Partizanu svakako ne planiraju da produže ugovor sa Zahidom, znamo i da je vrlo nezadovoljan svojim statusom zbog čega je digao glas protiv trenera, tako da je rastanak možda i najbolja opcija za sve strane.

Pregovori su u toku i vidjećemo da li će Zahid postići ugovor sa Anortozisom, dok se pretpostavlja da Partizan neće ni tražiti obeštećenje za Norvežanina. Njemu ugovor ističe svakako za šest mjeseci i čak bi se njegovim ranijim odlaskom "oslobodili" jedne plate u budžetu, što ne mora da bude beznačajno.

Inače, Zahid je u Partizanu od 2023. godine, a za crno-bijele je do sada odigrao 64 utakmice. Bio je jedan od važnijih igrača, a onda se povrijedio krajem 2024. godine i od tada ima minimalnu ulogu u timu.

Ove sezone odigrao je samo šest utakmica za Partizan i zabilježio je jednu asistenciju do sada.

Tagovi

Gajas Zahid FK Partizan Anortozis transferi

