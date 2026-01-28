Digao glas protiv trenera Partizana i sad odlazi? Jedan od "otpisanih" u Humskoj je blizu transfera

Gajas Zahid blizu odlaska iz Partizana poslije ponude sa Kipra.
Zaboravljeni fudbaler Partizana Gajas Zahid nalazi se pred odlaskom iz Humske. Prema informacijama kiparske "Kerkide", za usluge Zahida zainteresovan je Anortozis i mogao bi tako da odvede norveškog fudbalera ove zime, šest mjeseci prije nego što mu istekne ugovorna obaveza.
U Partizanu svakako ne planiraju da produže ugovor sa Zahidom, znamo i da je vrlo nezadovoljan svojim statusom zbog čega je digao glas protiv trenera, tako da je rastanak možda i najbolja opcija za sve strane.
Pregovori su u toku i vidjećemo da li će Zahid postići ugovor sa Anortozisom, dok se pretpostavlja da Partizan neće ni tražiti obeštećenje za Norvežanina. Njemu ugovor ističe svakako za šest mjeseci i čak bi se njegovim ranijim odlaskom "oslobodili" jedne plate u budžetu, što ne mora da bude beznačajno.
Inače, Zahid je u Partizanu od 2023. godine, a za crno-bijele je do sada odigrao 64 utakmice. Bio je jedan od važnijih igrača, a onda se povrijedio krajem 2024. godine i od tada ima minimalnu ulogu u timu.
Ove sezone odigrao je samo šest utakmica za Partizan i zabilježio je jednu asistenciju do sada.