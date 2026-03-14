Hrvatska ukrala fudbalera pred Mundijal 2026: Igra u drugoj ligi

Krilni napadač Adrijan Segečić (21) mogao bi da postane reprezentativac Hrvatske iako igra u drugoj ligi.

Izvor: Arthur Haigh, WhiteRosePhotos / Alamy / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske imala je ogromnih uspjeha na prethodna dva Mundijala jer je Zlatko Dalić u Rusiji 2018. godine odveo tim do finala, a u Kataru četiri godine kasnije do bronze. Na Svjetskom prvenstvu 2026. godine koje organizuju SAD, Kanada i Meksiko ponovo će očekivanja od Hrvatske biti velika, pa je možda baš to razlog zašto se pripremaju pojačanja.

Hrvatska je "obezbijedila" sebi još jednog fudbalera na kojeg bi selektor Dalić mogao da računa u narednom periodu. Iako je odrastao u Australiji za čije je mlađe kategorije igrao, krilni napadač Adrijan Segečić (21) promijenio je nacionalni tim. Ujedno, on je na raspolaganju selektoru Zlatku Daliću za mečeve na Mundijalu, ali tek treba vidjeti da li Hrvatska ozbiljno računa na drugoligaškog fudbalera.

Nakon iskustva u rodnom Sidneju i pozajmice u holandskom Dodrehtu, Adrijan Segečić igra za tim Portsmuta u Čempionšipu, drugom rangu engleskog fudbala. Ove sezone Segečić je odigrao 32 meča za engleski klub, uz učinak od pet golova i tri asistencije. Može se reći da se isplatio Portsmutu jer je plaćen samo 500.000 evra, a sadašnja vrijednost daleko mu je veća.

Kako je Segečić igrao za Australiju?

Talentovani krilni napadač Adrijan Segečić rođen je u predgrađu Sidneja, a u istoimenom klubu je stigao i do prvog tima. Tokom odrastanja prošao je kroz nekoliko mlađih kategorija reprezentacije Australije - davne 2019. godine nastupio je na tri meča za kadetsku selekciju, zatim je u dresu reprezentacije Australije do 20 godina odigrao devet mečeva i učestvovao na Azijskom kupu, a kasnije je sa selekcijom igrača do 23 godine za koju je nastupio sedam puta igrao na Azijskom kupu.

Više puta je Adrijan Segečić dobijao pozive seniorske reprezentacije Australije. Nekoliko puta propustio je okupljanje, a u novembru 2025. godine nije mogao da debituje za selekciju jer je bio povrijeđen. Šansu da upiše prvi nastup u dresu seniorske reprezentacije imao je i nekoliko mjeseci ranije, petog septembra 2025. godine sjedio na klupi za rezervne igrače u pobjedi Australije nad Novim Zelandom (1:0).