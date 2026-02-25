logo
Danijel je prvi Srbin koji je igrao za Vukovar: Zvali su ga "Tuđman", zla sudbina ga stigla na vrhuncu slave

Izvor mondo.rs
0

Tužna sudbina velikog talenta koji je nastradao kada je imao sa 21 godinu.

Danijel Popović Srbin koji je igrao za Vukovar Izvor: YouTube/ThierryDiesel

Mladi fudbaler Danijel Popović bio je prvi Srbin koji je zaigrao za Vukovar poslije rata. Nosio je dres mlade hrvatske reprezentacije, a njegov život se ugasio kada je imao samo 21 godinu. Žurio je talentovani napadač sa treninga kako bi odgledao okršaj velikana Milana i Bajerna u Ligi šampiona, ali je izgubio kontrolu nad vozilom i tragično nastradao.

Rođen je u selu Borovo, a u momentu kada je poginuo bio je mlada zvijezda Osijeka i ko zna kakvu bi karijeru imao da ga nije zadesila kobna sudbina.

Popovićev fudbalski put započeo je u FK Dunav, ali je pažnju na sebe skrenuo u dresu Vukovara. U sezoni 2001/2002 je eksplodirao postigavši 22 gola na samo 15 utakmica. Već tada je svima bilo jasno o kakvom se igraču radi, a stigla je i nagrada u vidu priznanja za najboljeg strijelca lige. 

Bio je prvi Srbin koji je poslije rata zaigrao za vukovarski klub, dobio je nadimak "Tuđman", a u lokalnoj zajednici je važio za momka koji daje nadu u bolje sutra i povratku u normalu nakon rata.

Izvor: YouTube/ThierryDiesel

Poslije nestvarne polusezone u Vukovaru, proslijeđen je na pozajmicu u francusku Bastiju, gdje je za šest mjeseci upisao samo jedan nastup i to je utakmicu počeo sa klupe.

Potom je u ljeto 2002. godine prešao u Osijek. Nije mu trebalo dugo da pokaže zašto su ga smatrali jednim od najvećih talenata svoje generacije.

Odmah je postao ključni igrač Osijeka, u 11 nastupa postigao je četiri pogotka. Predviđala mu se velika karijera, a Osijek je trebalo da bude samo usputna stanica. Nažalost,nikada nije imao priliku za dokazivanja na najvećoj sceni.

Danijel je ostavio trag i u dresu mlade hrvatske reprezentacije. Za U-21 selekciju odigrao je dvije utakmice i postigao isto toliko pogodaka. U njegovu čast osnovan je Memorijalni turnir koji se održava u selu Dalj.

