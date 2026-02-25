Danijel je prvi Srbin koji je igrao za Vukovar: Zvali su ga "Tuđman", zla sudbina ga stigla na vrhuncu slave

Tužna sudbina velikog talenta koji je nastradao kada je imao sa 21 godinu.

Mladi fudbaler Danijel Popović bio je prvi Srbin koji je zaigrao za Vukovar poslije rata. Nosio je dres mlade hrvatske reprezentacije, a njegov život se ugasio kada je imao samo 21 godinu. Žurio je talentovani napadač sa treninga kako bi odgledao okršaj velikana Milana i Bajerna u Ligi šampiona, ali je izgubio kontrolu nad vozilom i tragično nastradao.

Rođen je u selu Borovo, a u momentu kada je poginuo bio je mlada zvijezda Osijeka i ko zna kakvu bi karijeru imao da ga nije zadesila kobna sudbina.

Popovićev fudbalski put započeo je u FK Dunav, ali je pažnju na sebe skrenuo u dresu Vukovara. U sezoni 2001/2002 je eksplodirao postigavši 22 gola na samo 15 utakmica. Već tada je svima bilo jasno o kakvom se igraču radi, a stigla je i nagrada u vidu priznanja za najboljeg strijelca lige.

Bio je prvi Srbin koji je poslije rata zaigrao za vukovarski klub, dobio je nadimak "Tuđman", a u lokalnoj zajednici je važio za momka koji daje nadu u bolje sutra i povratku u normalu nakon rata.

Poslije nestvarne polusezone u Vukovaru, proslijeđen je na pozajmicu u francusku Bastiju, gdje je za šest mjeseci upisao samo jedan nastup i to je utakmicu počeo sa klupe.

Potom je u ljeto 2002. godine prešao u Osijek. Nije mu trebalo dugo da pokaže zašto su ga smatrali jednim od najvećih talenata svoje generacije.

Odmah je postao ključni igrač Osijeka, u 11 nastupa postigao je četiri pogotka. Predviđala mu se velika karijera, a Osijek je trebalo da bude samo usputna stanica. Nažalost,nikada nije imao priliku za dokazivanja na najvećoj sceni.

Danijel je ostavio trag i u dresu mlade hrvatske reprezentacije. Za U-21 selekciju odigrao je dvije utakmice i postigao isto toliko pogodaka. U njegovu čast osnovan je Memorijalni turnir koji se održava u selu Dalj.

