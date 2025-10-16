"Šimunić je na "Marakani" završio posao": Nikola gledao kako Džo lomi Sulejmanija, Hrvatima rekao sve o tome

Nikola Maksimović se prisjetio meča Srbije i Hrvatske u kvalifikacijama za Mundijal prije više od decenije i duela Josipa Šimunića i Miralema Sulejmanija.

Nikola Maksimović je iznenadio sve svojim transferom u Hrvatsku. Došao je u Kustošiju da igra treću ligu, a onda se pojavio u "Podkast inkubatoru" i pričao o raznim temama. Mnogo toga je riječeno o reprezentaciji Srbije, kako sada, tako i iz doba kada je on bio reprezentativac.

Govorio je o mukama Dika Advokata na klupi Srbije, sukobima u timu pred Mundijal, ali i o čuvenim meču sa Hrvatskom. Svi se sjećaju kako je Josip Šimunić brutalno startovao i povrijedio Miralema Sulejmanija. Smatra Maksimović da to nije bila namjera hrvatskog defanzivca.

"Ja igram tu poziciju i svakom može da se desi takva situacija. Niko od nas sa namjerom nikad nije išao da povrijedi nikoga. Tako da sam siguran da nije bila namjera ni tada to da se desi. On je prije stigao do lopte, pomjerio je loptu. Znate kad ste na maksimumu, kada ste u nekom sprintu onda ne možete da kontrolišete više ništa. Meni je jako žao Sulejmanija u toj situaciji jer je došlo do teže povrede gde je on mislim ostao četiri ili šest mjeseci nakon toga", rekao je Nikola Maksimović u "Podkast inkubatoru".

Svima je jasno da je taj detalj preokrenuo meč. Na stadionu "Rajko Mitić" tog 6. septembra 2013. godine bilo je 1:1, a da u 80. minutu Šimunić u kontri nije srušio Sulejmanija ko zna kako bi se završilo.

"On je meč počeo sa klupe i ušao je u igru. Napadali smo, bili smo konkretniji, imali smo nekih šansi i to je bila neka situacija da preokrenemo rezultat 2:1, ali eto kao što ti kažeš to je iskusan štoper. Napravio je faul, da li je on bio grublji ili nije, on je završio posao što je trebalo da završi u tom trenutku", naglasio je Maksimović.

Šta je rekao Šimunić?

“Morao sam da napravim taj crveni karton. Opet bih ga sutra napravio. Ali mi je žao Sulejmanija. Izvinjavam mu se i nadam se da nije zaradio neku povredu. To je bio najobičniji start koji sam morao da napravim. Što se mora, nije teško. Pogriješio sam jer sam bio previše iza igrača", rekao je Šimunić.

