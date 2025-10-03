Sunovrat karijere bivšeg igrača Zvezde: Nikola htio u Real, a sad potpisao za hrvatskog trećeligaša

Nikola Maksimović će karijeru da nastavi u hrvatskom trećeligašu Kustošiji. Kakav put za bivšeg igrača Crvene zvezde, Napolija, Torina...

Nikola Maksimović (33) nosio je dresove Crvene zvezde, Torina, Napolija i mnogih drugih poznatih evropskih klubova, a sada će karijeru nastaviti u trećeligašu iz Hrvatske. Potpisao je jednogodišnji ugovor sa ekipom Kustošije.

Pouzdani italijanski novinar Fabricio Romano prenio e tu informaciju i otkrio da je Nikola kao slobodan agent potpisao za Kustošiju i da će tamo da nastavi karijeru.

Maksimović je rođen u Bajinoj Bašti i karijeru je počeo u Sevojnu, pa je prešao u Slobodu iz Užica. Tu ga je primijetila Zvezda i poslije osvajanja Kupa sa crveno-bijelima otišao je na pozajmicu u Torino, gdje je poslije otkupljen njegov ugovor. Odatle je otišao u Napoli i tamo bio pet godina, uz pozajmicu u moskovski Spartak. Sa njima je uzeo Kup Italije.

Onda je otišao u Đenovu, pa u turski Hatajspor, pa francuski Monpelje. Za reprezentaciju Srbije odigrao je 25 mečeva.

"Zvezda me zvala 10 puta, a ja Real Madrid"

"Zvezda me zvala 10 puta, a ja Real Madrid"

Htjela je Zvezda da vrati Maksimovića u klub prije tri godine, djelovalo je da je povratak veoma blizu, ali do toga nije došlo. U jednom intervjuu je otkrio i zašto je odbio bivši klub.

"Zvezda me zvala 10 puta. Došao sam u Beograd, pričao sa trenerom Stankovićem, ali u tom trenutku nisam mogao da raskinem ugovor sa Đenovom. Prekid saradnje dogodio se tek 29. avgusta, da sam došao na pozajmicu onda bih ostao bez mogućnosti da dobijem italijanski pasoš. U Italiji sam devet godina, a 10 je potrebno za pasoš. A, nisu me ubijedili", rekao je tada Maksimović.

Ispričao je i kako je jednom prilikom napravio hrabar potez i pozvao direktno Karla Anćelotija, htio je u Real.

"Dan poslije isteka ugovora sa Napolijem sam nazvao Anćelotija. Predložio sam mu da dođem u Real. Rekao mi je da ima 33 igrača i da može da računa na samo 25 i da za mene nema mjesta. Rekao mi je da mora da se riješi velikog broja igrača i da će me zvati ako mu bude potreban štoper. Zahvalio sam mu se", zaključio je Maksimović.

