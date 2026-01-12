Oglasio se RTS i objasnio čiji je propust što je umjesto zastave Srbije prikazana crnogorska na EP u vaterpolu u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Tokom utakmice između Srbije i Holandije na Evropskom prvenstvu u vaterpolu u Beogradu dogodio se kiks u TV prenosu. Na poluvremenu je ispisan rezultat sa pogrešnim zastavama, tako da je umjesto zastave Srbije bila zastava Crne Gore, dok je umjesto holandske bila zastava Malte.



Odmah je bilo jasno da je do propusta došlo zbog toga što neko nije "zamijenio grafiku", pošto su Malta i Crna Gora igrale ranije u "Beogradskoj areni", a sada se RTS oglasio i objasnio do detalja šta se dogodilo. Saopštenje prenosimo u potpunosti:

"Tokom utakmice prvog kola Evropskog prvenstva u vaterpolu između Srbiјe i Holandiјe po završetku druge četvrtine poјavio se u programu rezultat sa pogrešnim zastavama obje reprezentaciјe - umjesto holandske zastave bila јe istaknuta zastava Malte, a umjesto zastave Srbiјe prikazana je zastava Crne Gore.

Vidi opis Hitno se oglasio RTS: Evo zašto je umjesto zastave Srbije bila crnogorska na EP u vaterpolu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Evropska federaciјa vodenih sportova (European Aquatics) povjerila je grafičku obradu podataka italiјanskoј kompaniјi Mikro plus, koјa samostalno radi i nezavisno od reportažnih kola RTS-a emituјe rezultat i sve grafičke podatke.

Reditelj je primijetio grešku čim se poјavila u programu i tražio je od Italiјana da skinu potpis sa pogrešnim zastavama, što su oni i učinili. Obavestio je kolege iz Mikro plus kompaniјe gdje su pogriješili i da obrate pažnju na te veoma važne detalje. Prethodni potpisi tokom utakmice bili su ispravno napisani.

Ključno je istaći da reditelj u reportažnim kolima RTS-a nema uticaјa na potpise koje već godinama na velikim takmičenjima radi kompaniјa Mikro plus. Ista kompaniјa je zadužena i za rezultat na velikom ekranu koli se nalazi u Areni.

Vidi opis Hitno se oglasio RTS: Evo zašto je umjesto zastave Srbije bila crnogorska na EP u vaterpolu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

O problemu je obaviješten European Aquatics, a njihov predstavnik je poslije utakmice razgovarao sa zaposlenima iz kompaniјe Mikro plus kako se takve ozbiljne greške više ne bi ponavljale. Tokom drugog dana šampionata niјe bilo sličnih propusta. RTS se izvinjava gledaocima zbog greške koјu јe načinila italiјanska kompaniјa Mikro plus.

Podsjećamo, Srbija je na ovom meču, uprkos tome što je bila veliki favorit, do pobjede došla tek nakon boljeg izvođenja peteraca, čime je osvojila prva dva boda na šampionatu", navode iz RTS-a.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!