"Dan D" za vaterpoliste Srbije na Evropskom prvenstvu!

Nova pravila na Evropskom prvenstvu u vaterpolu mogla bi skupo da koštaju reprezentaciju Srbije i zato je danas "dan D" protiv Španije.

Vaterpolo reprezentacija Srbije večeras od 20.30 u "Beogradskoj areni" igra protiv Španije i to je utakmica koja bukvalno može da odluči da li ćemo biti u konkurenciji za medalju ili ne. Neobično je da to bude već druga utakmica na turniru, ali zbog novih pravila i drugačijeg sistema takmičenja koji važi na Evropskom prvenstva u Beogradu - danas je "dan D" za srpski vaterpolo.

"Delfini" su sami sebi "zapržili čorbu" pošto su loše startovali na turniru. U uvodnom meču protiv Holandije su izbjegli poraz tek zbog VAR tehnologije, dok se pobjeda od 18:16 koju smo ostvarili poslije boljeg šutiranja "peteraca" ne boduje isto kao i ona koja je ostvarena u regularnom dijelu utakmice. Upravo zbog tog jednog izgubljenog boda ugrožen je put Srbije ka polufinalu turnira jer novi sistem takve greške ne oprašta.

Zašto Srbija mora da pobijedi Španiju?

Navikli smo da je na vaterpolo turnirima uvijek najvažniji meč onaj u četvrtfinalu, a toga neće biti u Beogradu. Razlog je što se poslije prve faze formira nova grupa, po ugledu na rukometna takmičenja. Tako iz srpske grupe prolaze tri najbolje plasirane ekipe i sa tri najbolja tima iz grupe "A" formiraju novu grupu. Ekipe prenose bodove koje su osvojile samo protiv ekipa koje su takođe prošle dalje.

Ako recimo Srbija ne pobijedi Španiju, i potom u posljednjem kolu bude bolja od najslabije reprezentacije u grupi Izraela, prenijeće u drugu fazu takmičenja samo dva boda.

S obzirom da će Srbija u drugoj fazi takmičenja, koja će biti još teža za "delfine", igrati protiv Crne Gore, Mađarske i Francuske, jasno je da neće biti lakih utakmica i potrebne su sve pobjede ako srpski vaterpolisti ne savladaju Španiju. Čak ni tri trijumfa u drugoj fazi mogu da budu nedovoljna, jer će sigurno jedna ekipa od ove "trojke" u drugoj fazi imati šest prenesenih bodova.

