"Igrao sam za Hrvatsku, a moja porodica u uniformama u Krajini": Legendarni kapiten Srbije čuvao tajnu godinama

Vladimir Vujasinović je jedan od najboljih srpskih vaterpolista ikada, a njegov put je počeo u teška vremena tokom rata u Jugoslaviji.

Izvor: MN PRESS

Proslavljeni srpski vaterpolista i nekadašnji kapiten reprezentacije Vladimir Vujasinović rođen je u Rijeci, branio je boje Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i na kraju samostalne Srbije. Ipak, malo je poznato da je igrao za juniorsku reprezentaciju Hrvatske. Kako je rat uticao na njegov razvoj karijere i kako mu je promijenio život iz korijena otkrio je u jednom intervjuu.

Otac i majka su svakodnevno odlazili na posao, a kada je situacija postala nepodnošljiva morali su da napuste Krajinu, tačnije selo Ivoševci gdje su živjeli.

"Sve oko rata krenulo je mnogo ranije, svi su oni znali i odakle sam i šta sam i moram da kažem da ja to nisam osjetio uopšte. Apsolutno ništa. Svakodnevica je bila kao i uvijek, i dalje smo se zezali i živjeli na normalan način, ali sve ostalo je bilo loše. Van bazena… Moj otac je radio privatno i više nije mogao da dođe do posla. To je rat, ne mogu da se ljutim ni na koga. Majka je bila poslovođa supermarketa, a kad je počelo sve to da se zahuktava, degradirali su je na prodavačicu na željezničkoj stanici, to je bio najgori posao. Dolazili su dobrovoljci, ulazili joj u prodavnicu, pričali joj svašta, bili naoružani… I ona je teško proživljavala sve to", rekao je Vujasinović u emisiji "Pod kapicom".

Ispičao je šta se dešavalo sa njegovom familijom koja je bila nastanjena u Krajini. "Moja porodica je ogromna, majka je imala osmoro braće i sestara. Oni su svi iz Krajine. Oni su bili tamo, u takozvanoj ‘Balvan revoluciji’. Bili su na položajima, nije se mnogo pucalo, više je to bilo simbolično, ali bili su u uniformi."

Hrvatski Savez ga je brzo primijetio, pa je njegov reprezentativni put počeo u mlađim kategorijama Hrvatske, da bi potom godinama kasnije bio kapiten Srbije.

14. 8. 1973. Vladimir Vujasinović

"U isto vrijeme, Hrvatski savez je pretpostavljam prepoznao moju situaciju i radili su na tome da me zadrže. U tom nekom stanju bi trebalo da počnem da igram za hrvatsku reprezentaciju, sa čitavom rodbinom koja se brani od hrvatske države, sa roditeljima koji su u problemu. Čak sam i odigrao za Hrvatsku. Odveli su nas u Njemačku, bila je to juniorska reprezentacija i to je bilo nezvanično, mislim da Hrvatska još nije bila primljena u FINA ili LEN. Bili su u Njemačkoj juniorska i seniorska reprezentacija, ja sam igrao za juniore recimo u 18, pa u 20 za seniore. Dva puta smo to ponovili", objasnio je Vujasinović.

Klupsku karijeru je počeo u Primorju, da bi se preselio u Beograd gde je prvo zaigrao za Crvenu zvezdu. "Dok sam bio u Hanoveru ili tako nekom gradu, nisam ni znao da mi je otac bio u Beogradu i pričao sa Zvezdom i Partizanom. Sole (Dragan Solomun), Bata (Orlić) i Nikola Stamenić su bili uverljiviji", zaključio je Vujasinović.

Ko je Vladimir Vujasinović?

Vladimir Vujasinović rođen je 1973. godine u Rijeci. Njegovi roditelji su porijeklom iz sela Ivoševci koje je udaljeno 20 kilometara od Knina. Karijeru je počeo u Primorju, usledio je prelazak u Crvenu zvezdu, igrao je još za Barselonu, Partizan, Romu, Pro Reko, a karijeru je završio pod crno-belom kapicom 2012. godine.

Od 1995. godine je stalni član reprezentacije, a kapiten je postao 2003. godine. U ovom periodu propustio je samo Evropsko prvenstvo 1999. nakon doping afere nakon polufinala italijanskog prvenstva. Osvojio je pregršt individualnih nagrada na klupskom i reprezentativnom nivou.

Bio je najbolji igrač Evropskog prvenstva u Budimpešti 2001. godine, sa reprezentacijom je osvojio na Olimpijskim igrama - bronza 2000. i 2008., srebro 2004, Svjetsko prvenstvo - zlato 2005., bronza 1998. i 2003, srebro 2001, Evropsko prvenstvo - srebro 1997. i 2008, zlato 2001, 2003, 2006, Svjetski kup - bronza 2002, Svetska liga - zlato 2005. i 2006, 2008, srebro 2004.

Trenerska karijera

Tamo gdje je završio karijeru, počeo je njegov trenerski put. Preuzeo je Partizan 2013. godine i dva šuta stigao sa crno-bijelima do polufinala Lige šampiona, a njegov tim je bio najmlađi u tom takmičenju.

Vujasinović je potpisao trogodišnji ugovor sa italijanskim Pro Rekom 2016. godine, ali je tamo ostao dvije sezone. Vratio se u srpski vaterpolo 2019. kada je imenovan za trenera Novog Beograda gdje je bio do 2022. godine. Potom je vodio grčki Vuljagmeni, a bio je i pomoćnik u reprezentaciji Srbije.