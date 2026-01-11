"Ako hoćemo sa Špancima, ne može ovako": Selektor Srbije surovo iskren poslije Holandije

Reprezentativci Srbije ostvarili su neubjedljivu pobjedu protiv selekcije Holandije na startu Evropskog prvenstva.

Izvor: MN PRESS

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović oglasio se poslije dramatične pobjede protiv Holandije koja je iznenadila sve navijače, ali ne i njega. Dva boda su upisana, ali protiv Španaca će njegovi izabranici morati da uđu u bazen sa totalno drugačijim pristupom.

Stevanović nije zadovoljan nijednim segmentom igre.

"Nismo bili svoji, nismo bili dobri ni u jednom elementu. Ne mogu da kažem da je bilo do pristupa, nego do agresivnosti. Krenuli smo da gubimo, jurimo, da preokrenemo, da u jednom napadu damo dva ili tri gola. Kada smo okrenuli, bili smo brzopleti. Imali smo sreće u njihovom posljednjem napadu da je isteklo vrijeme, na kraju smo dobili. Dva boda koja anuliraju lošu igru i predstavu večeras. Šta da radimo, imali smo već ovakvih situacija, i gorih, igrači znaju kako da se izvadimo iz ovoga. Probaćemo u ova dva dana da se promijenimo i odigramo bolje nego večeras", rekao je Stevanović.

Protivnik je dobro skeniran i znali su da Holanđani mogu mnogo iz uloge autsajdera. "Mislim da igrači znaju. U pripremi utakmice smo analizirali Holandiju, nisu nas iznenadili. Sve je bilo do naše agresije, pristupa, nesigurnosti. To je ono što je obilježilo utakmicu. Zahvalio bih se i publici što je došla i pružila podršku. Izvukli smo se na kraju, dva boda i dalje smo u igri".

Slijedi derbi sa Španijom, u ponedeljak od 20.30. "Paralelno smo se pripremali za Španiju. Igrali smo sa njima u Trebinju, nema nepoznanica. Individualno daleko kvalitetniji od Holandije, a timski najbolja ekipa na prvenstvu. Duži niz godina igraju zajedno, poznaju se, nema greške, panike. Igraju perfektno. Treba nam daleko bolja naša utakmica da bismo imali šta da tražimo protiv Španije", zaključio je Stevanović.