Reprezentacija BIH upisala 21. poraz u nizu, "zmajice" nisu pobijedile 4 godine!

Košarkašice BiH ispustile deset poena prednosti i upisale peti poraz u kvalifikacijama za Eurobasket, ukupno 21. u nizu!

Izvor: KS BiH

Čudo se ipak nije desilo u Zenici! Ženska košarkaška reprezentacija BIH imala je devet poena prednosti, ispustila tu prednost, pa imala napad za produžetak, ali na kraju ipak nije uspjela da prekine crnu seriju koja traje više od četiri godine.

"Zmajice" su poražene od Irske rezultatom 81:78 u petom kolu kvalifikacija za Eurobasket i tako upisale 21. vezani poraz.

Posljednji trijumf selekcija BIH upisala je 13. februara 2022. kada je u kvalifikacijama Mundobasket savladan Japan 87:82, a „zmajice“ su u subotu uveče imali priliku da konačno upišu trijumf.

Poslije prilično ujednačene borbe ekipa Emira Halimića imala je na startu četvrte četvrtine deset poena prednosti i činilo se da će se "zmajice" revanširati Irkinjama za ubjedljiv poraz 94:67, međutim, ni gošće se nisu predavale.

Serijom 9:0 Irska je stigla do 72:67, a košarkašice BIH uspjele su ipak da uvedu meč u dramatičnu završnicu na jedan posjed.

"Zmajice" su imale napad za produžetak pri rezultatu 79:76 i bila im je potrebna trojka, ali je Sara Herceg nakon prodora umjesto da pokuša pronaći neku od saigračica iza linije 6.75 metara išla na polaganje i postigla dva poena, uz nevjericu svojih kolegica iz reprezentacije.

Do kraja je ostalo samo 2,9 sekundi i već tada je bilo jasno da je meč izgubljen, a prekršaj u završnici donio je samo poene Irkinja sa penala za konačnih 81:78.

Selekciji BiH koja ima učinak 0-5 preostao je još jedan meč kvalifikacija protiv Luksemburga, a ovaj meč je na rasporedu u utorak u Zenici.