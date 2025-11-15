Irska prejaka za BiH: Debakl "zmajica" u kvalifikacijama za Eurobasket

Košarkašice BiH ubjedljivo su poražene u Dablinu.

Ženska košarkaška reprezentacija BiH upisala je drugi neuspjeh u kvalifikacijama za Eurobasket 2027.

Izabranice Emira Halimića doživjele su težak poraz u Dablinu, na gostovanju Irskoj, rezultatom 94:67.

Irska je prvu dionicu riješila uz dvocifrenu prednost (27:15), ali je BiH odgovorila odličnom igrom u drugom kvartalu, riješivši ga razlikom od osam poena (13:21), za minus 4 (40:36) pred drugo poluvrijeme.

Ipak, igračice Džejmsa Veldona su zagospodarile terenom u trećem kvartalu. Dobile su ga rezultatom 29:15, za plus 18 (69:51) pred posljednjih 10 minuta, što je za "zmajice" bilo nedostižno.

Šest igračica Irske postiglo je večeras dvocifren broj poena. Prednjačila je Hejzel Fin sa 16, a odlično su je pratile Sara Hiki i Edel Tornton sa 15, Kler Melija je upisala 13, Lorejn Skenlon 11, a a Bridžet Herli 10.

U bh. taboru, prvo ime je bila Kamaja Smols sa 24 poena, uz 12 skokova, dok je Dragana Domuzin uknjižila 20, uz sedam asistencija.

Treći kvalifikacioni meč BiH će odigrati 18. novembra na gostovanju Luksemburgu.

