Halimić skratio spisak "zmajica": Ko konkuriše za početak kvalifikacija za Eurobasket 2027?

Reprezentacija BiH dočekuje Izrael 12. novembra u "Zetri", a tri dana kasnije gostuje Irskoj u Dablinu. "Zmajice" potom igraju u Luksemburgu protiv domaće selekcije, 18. novembra.

Izvor: KS BiH

Selektor ženske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Halimić skratio je spisak igračica uoči predstojećih utakmica kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Okupljanje Zmajica zakazano je za ponedjeljak (3. novembar), a na pripreme u Sarajevu pozvano je 16 igračica: Kamaja Smols (Galatasaraj), Jana Guska (Ilirija), Dragana Domuzin (Zagreb), Ajla Selimović (Čelik), Elma Feukić (Jedinstvo), Danijela Mitrović (Novosadska ŽKA), Ajla Hidić (Duga), Ivona Krakić (Orlovi), Anđela Bekić (Lavovi), Valentina Došić (Lavovi), Ena Šehović (Džamper Taurus), Azra Nikšić (Mega), Tea Perić (Kaljari), Anđela Šipka (Arksil), Sonja Miljević (Orlovi) i Amna Isaković Kobilica (Orlovi).

Prva runda kvalifikacija biće završena u martu 2026. godine. Direktan plasman u drugi krug izboriće prvoplasirana i drugoplasirana selekcija iz svake od sedam grupa te tri najbolje trećeplasirane ekipe.

U drugom krugu pridružiće im se Češka, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Španija i Turska. Biće formirano šest grupa po četiri tima, od kojih će plasman na prvenstvo Evrope izboriti prva i druga ekipa.

(mondo.ba)